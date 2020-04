Sesderma presenta Lactyferrin Defense:a base di lattoferrina e vitamina C

(Milano 1 aprile 2020) - È LA RISPOSTA SCIENTIFICA PER POTENZIARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

LA PROTEINA FERROTRASPORTATRICE, INCAPSULATA IN NANOLIPOSOMI, E LA VITAMINA C UNITE PER DIFENDERE L’ORGANISMO DALLE INFEZIONI, COMPRESE QUELLE CAUSATE VIRUS PIÙ AGGRESSIVI

Studiata e sperimentata dal dottor Gabriel Serrano, la linea Lactyferrin Defense composta da integratore, disinfettante per le mani e spray a triplice azione per bocca, naso e occhi, agisce da scudo protettivo contro le infezioni virali e batteriche.Inoltre, si abbina a C-Vit Defense per potenziare le difese naturali dell’organismo e per combattere lo stress ossidativo.

SESDERMA presenta LACTYFERRIN DEFENSE, il trattamento tecnologico nato dalla ricerca scientifica per potenziare il sistema immunitario: è l’alleato indispensabile per prendersi cura del proprio organismo, per rinforzarlo, ma anche per provare a proteggerlo dall’aggressività del Covid19 e dalle infezioni batteriche.

LACTYFERRIN DEFENSE è un concentrato di principi attivi che stimola e fortifica il sistema immunitario grazie alla lattoferrina combinata sinergicamente alla vitamina C. La proteina naturale conosciuta per le sue proprietà anti-infiammatorie e la capacità di trasportare il ferro è incapsulata in liposomi che ne favoriscono l’assorbimento e garantiscono un effetto prolungato sull’organismo: l’utilizzo di questa nanotecnologia rende l’integratore LACTYFERRIN DEFENSE DRINKABLE unico nel suo genere, altamente tecnologico e decisamente efficace. Il trattamento si completa con una linea di prodotti che include anche un disinfettante per mani e corpo, e uno spray a triplice azione per bocca, naso e occhi, tutti a base di lattoferrina.

Messa a punto nei laboratori SESDERMA di Valencia dal pioniere e luminare della dermatologia, oltre che membro onorario dell’Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramòn y Cajal, Gabriel Serrano, la formulazione di questo integratore nasce dalla ricerca medica e dimostra ancora una volta la capacità del dottor Serrano di tradurre i risultati delle scoperte scientifiche in prodotti per uso quotidiano. Il marchio spagnolo fondato nel 1989 è conosciuto nel mondo per aver introdotto per la prima volta la nanotecnologia nei prodotti di skin care e oggi applica le sue conoscenze scientifiche e la sua esperienza a una gamma di prodotti che agiscono come scudo contro virus e batteri.

Il principio attivo di LACTYFERRIN DEFENSE è la lattoferrina, una glicoproteina coinvolta in diverse funzioni fisiologiche, tra cui la regolazione dell’assorbimento del ferro da parte dell’organismo e le sue risposte immunitarie. Questa proteina presente naturalmente nell’organismo risulta un’efficace arma di difesa dell’organismo contro le infezioni, comprese quelle correlate ai virus più aggressivi.

Molti virus, infatti, hanno bisogno del ferro per sopravvivere e questa super-proteina è in grado di privarli dell’elemento utile alla loro replicazione, indebolendoli in modo significativo. La formulazione esclusiva messa a punto da SESDERMA si avvale dell’incapsulamento in un vettore (nanoliposoma) che la protegge dall’aggressione dei succhi gastrici, preserva inalterati i suoi componenti e garantisce il raggiungimento nelle zone di maggior assorbimento, potenziandone gli effetti benefici.

Non solo. Recenti studi internazionali, fra cui una ricerca pubblicata sull’autorevole rivista Food Science & Nutrition, stanno mettendo in luce gli effetti neuroprotettivi di questa molecola rispetto alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. I prodotti a base di lattoferrina mettono al riparo dagli stress ossidativi, rinforzano le funzioni cognitive come la memoria e l’agilità mentale e agiscono anche come regolatori della microflora intestinale.

«La Lattoferrina è un prodotto derivato dal latte che potenzia le protezioni naturali dell'organismo e blocca o riduce l'azione delle infezioni virali. Questo componente penetra nel sistema circolatorio sanguigno e da lì difende il sistema immunitario», ha spiegato il dottor Gabriel Serrano, founder di SESDERMA.

«Conosco da vicino il lavoro di ricerca scientifica che accompagna ogni prodotto Sesderma e la linea Lactyferrin Defense, abbinata ai prodotti C-Vit Defense, rappresenta un vero e proprio alleato per la salute e il benessere. In questo momento di emergenza sanitaria, in cui è necessario prenderci cura del nostro organismo con un’attenzione ancora più elevata, io stesso mi sono affidato al trattamento Lactyferrin Defense, che consiglio a tutti, anche perché i prodotti della linea sono facilmente reperibili in farmacia”, ha aggiunto Franz Serrano, CEO di SESDERMA ITALIA.

In base ai propri studi e alle conseguenti evidenze scientifiche, il laboratorio di SESDERMA ha sviluppato una famiglia di prodotti unica al mondo, formulata per creare uno scudo protettivo per il corpo soprattutto in questo momento in cui è attaccato da virus che possono fortemente debilitarlo.

Accanto all’intregratore LACTYFERRIN DEFENSE DRINKABLE da 120 ml e 250 ml, sono disponibili LACTYFERRIN DISINFETTANTE, da 80, 250 e 500 ml, gel igienizzante che elimina i virus e batteri da mani e corpo anche grazie all’azione antisettica della clorexidina e LACTYFERRIN MIST, spray a triplice azione con proprietà filmogene che agisce come barriera attiva e rinforza le difese naturali a livello della cavità orale, nasale e oculare, a base di lattoferrina e lattoperossidasi.

Inoltre, per la loro natura di integratori, LACTYFERRIN DEFENSE si può associare a C-VIT DEFENSE, a base di vitamina C: l’abbinamento dei due prodotti rappresenta un vero e proprio booster per il sistema immunitario.

I benefici dei due integratori possono essere ulteriormente valorizzati da trattamenti specifici per la pelle messi a punto da SESDERMA. Il protocollo di giovinezza abbina LACTYFERRIN DEFENSE a SESGEN 32, una crema ad attivazione cellulare. Quello antiossidante, invece, unisce C-VIT DEFENSE a C-VIT RADIANCE, un fluido illuminante per il viso.

I prodotti SESDERMA sono accessibili a tutti grazie ai prezzi calmierati consigliati al pubblico e sono facilmente reperibili nella propria farmacia di fiducia.

Le attività di ricerca del gruppo SESDERMA guidate dal dottor Serrano, per più di 30 anni Responsabile Clinico del Servizio di Dermatologia dell’Ospedale Generale Universitario di Valencia, nonché per 15 anni Responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale, sono attive da 30

anni per creare soluzioni sempre più innovative per la bellezza e il benessere delle persone. Da raggiungere attraverso la messa a punto di linee cosmetiche che agiscono dall’esterno e soluzioni concentrate che apportano il loro contributo dall’interno, come la nuova linea di integratori LACTYFERRIN. Il concetto fondante del marchio, Listening to your skin, si amplia quindi in Listening to your body.

Sesderma.it