COVID-19, Menarini Diagnostics: kit di diagnosi in 20 minuti

FIRENZE, Italia, 2 aprile 2020 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics e Credo Diagnostics Biomedical hanno firmato un accordo di distribuzione esclusiva del kit SARS-CoV-2 assieme ad altri test per rilevare infezioni respiratorie (RSV e gruppo Strep A).

I test saranno effettuati utilizzando VitaPCR™ (lo strumento di Point Of Care in diagnostica molecolare di Credo Diagnostics Biomedical), che permette la diagnosi del Covid-19 in 20 minuti. Lo strumento è già marcato CE.

Il test Covid-19 in diagnostica molecolare e relativo strumento sono fondamentali per le strutture di prima accoglienza e nelle terapie Intensive. Questi kit diagnostici utilizzano la tecnologia di reazione più accurata, su strumentazioni Point-Of-Care, caratterizzate dall'essere di minimo ingombro (dimensione di un dizionario) e alta semplicità di utilizzo, consentendo la diagnosi immediata in contesti come, per esempio, pronto soccorso, tende triage, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie.

"Abbiamo sempre ritenuto che i test Point of Care con diagnostica molecolare siano il futuro. Siamo lieti di collaborare con Menarini per rendere disponibili questi test e salvare vite, in particolare in un momento di crisi come questo", ha commentato Winston WongJr., Chairman di Credo Diagnostics Biomedical.

"In queste ultime settimane, Menarini Diagnostics ha lavorato incessantemente per riuscire a fornire un aiuto agli operatori sanitari nel contrastare il virus." - ha detto Fabio Piazzalunga, Direttore Generale di Menarini Diagnostics - "Ritieniamo fondamentale avere soluzioni che permettano la diagnosi di casi positivi riducendo al massimo i tempi, portando lo screening là dove serve ed eseguendolo in modo veloce e con tecnologie accurate. Grazie alla collaborazione con Credo Diagnostics Biomedical, il Gruppo Menarini spera di poter dare un supporto sostanziale agli operatori sanitari".

COME FUNZIONA IL TEST:

Una volta prelevato il campione naso o orofaringeo, da personale sanitario, questo viene inserito in un flaconcino contenente un liquido, ed agitato. Il suo contenuto verrà quindi versato in un altro flaconcino, contenente il reagente che, una volta richiuso, verrà inserito all'interno del sistema VitaPCR™, avviando il processo di analisi. Entro 20 minuti lo strumento rilascia il risultato sul proprio schermo, indicando negatività o positività del campione analizzato.

A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology: più di 40 anni al al fianco dei professionisti e degli operatori sanitari per garantire esami diagnostici sicuri e sostenibili, in grado di venire incontro alle necessità tecnologiche di mercato e di migliorare la qualità della vita dei pazienti in tutto il mondo. A. Menarini Diagnostics fa parte del Gruppo Menarini, fondato nel 1886. Oggi il Gruppo è presente in più di 130 paesi al mondo, con 3,667 miliardi di euro di fatturato e più di 17.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.menarinidiagnostics.com.

Credo Diagnostics Biomedical Pte. Ltd.

Credo Diagnostics Biomedical sviluppa e produce sistemi diagnostici Point Of Care (POC) innovativi, rapidi e di facile utilizzo, a un costo accessibile, ma senza compromettere nè la precisione nè la rapidità. Credo Diagnostics Biomedical produce sistemi sia per il settore veterinario sia per il settore della salute e del benessere delle persone. Credo sviluppa i propri prodotti partendo da una base scientifica solida e consolidata, integrando sia l'efficienza che l'innovazione strategica. Credo Diagnostics Biomedical fornisce le tecnologie mediche più avanzate per il benessere di tutti.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.credodxbiomed.com.

