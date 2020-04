Trading Online nel 2020: il punto di italiatradingonline.it

(Roma 3 aprile 2020) - Roma, 3 Aprile 2020. L’emergenza dovuta al Coronavirus ha stravolto il mondo come lo conosciamo. Oltre 3 miliardi di persone sono costrette a vivere in quarantena o, comunque, subendo delle forti limitazioni sociali. Ma oltre all’emergenza “sanitaria” il mondo si sta avventurando in quella che potrebbe rivelarsi una delle più grandi crisi economiche della storia.

In un contesto come questo i mercati finanziari rappresentano uno specchio abbastanza fedele di quelle che sono le ripercussioni sull’economia reale. Chi fa trading online se ne sta accorgendo ormai da qualche settimana. Borse sempre più volatili e, proprio per questo, molto difficili da interpretare specialmente per quel che riguarda il medio e lungo periodo.

Ci sono asset come il petrolio, ad esempio, che sono fortemente sotto pressione, mentre altri come le criptovalute, che stanno vivendo un periodo fatto di alti e bassi. Secondo gli specialisti di italiatradingonline.it, autori tra l’altro di una delle migliori guide di trading online del settore, le principali piazze finanziarie mondiali stanno scontando in maniera pesante la crisi che sta colpendo le principali economie. Basti pensare che solo negli Stati Uniti si è registrato il numero record di oltre 3 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione.

Allo stesso modo la produzione cinese ha subito il più forte calo da 30 anni a questa parte. E siamo solo all’inizio della crisi.

Andando più nello specifico va sottolineato che questa crisi andrà a stravolgere interi settori. Basti pensare al comparto aereo: la maggior parte delle compagnie, infatti, ha dovuto tagliare il numero di voli di oltre il 50% (con punte dell’80%). Aerei a terra, personale a casa e rischio fallimento per le compagnie.

Trading online: rischi e opportunità

Come abbiamo detto i mercati stanno facendo registrare perdite piuttosto importanti. Tuttavia sono giorni caratterizzati anche da forte volatilità, dove il sentiment degli investitori viene fortemente influenzato anche dalle news che arrivano dalla politica e dalle banche centrali impegnate come non mai a cercare soluzioni al limite dell’impossibile per evitare il tracollo.

Insomma, gli investimenti finanziari, in un contesto di mercato come quello attuale, offrono sicuramente delle interessanti opportunità, a patto ovviamente, di essere pronti ad affrontarne anche i rischi. Secondo i trader di italiatradingonline.it il primo passo da compiere è quello di scegliere una delle migliori piattaforme di trading online, requisito fondamentale per accedere agli strumenti per investire sui vari asset.

Il secondo passo è quello di mettere a punto una strategia che consenta di massimizzare i profitti contenendo le eventuali perdite. A questo proposito è consigliabile effettuare operazioni in ottica di breve periodo, cavalcando eventuali trend di mercato. Presupposto fondamentale è quello di impostare una protezione, ossia lo stop loss, che permette di limitare le perdite qualora il mercato invertisse velocemente il trend.

Trading in Criptovalute: occhio alle performance

Il mondo delle criptovalute merita sicuramente un capitolo a parte. Alcune monete virtuali, come il bitcoin, hanno visto perdere valore molto velocemente e, pertanto, possono essere considerati degli asset a rischio in questo particolare contesto di mercato.

Basti pensare che ad agosto 2019 1 bitcoin valeva oltre 10 mila euro contro i 6700 euro circa di oggi. Insomma comprare criptovalute, secondo quanto riportato da italiatradingonline.it può essere molto rischioso in ottica di breve periodo ma su un orizzonte temporale di più ampio respiro potrebbe rivelarsi un investimento abbastanza interessante. Molto dipenderà dall’evoluzione della crisi in atto e dalla capacità della politica e della finanza di contenerne gli effetti sull’economia reale.

Molto dipenderà anche dalla capacità dei singoli paesi di contenere il contagio. Perché più saranno lunghi i periodi di quarantena e maggiori saranno le ripercussioni sull’economia reale e, di conseguenza, gli effetti che si andranno a manifestare sui mercati finanziari e su chi fa trading online.

