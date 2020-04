ROinvesting annuncia la sponsorizzazione dell' AC Milan, che rende la squadra il suo partner ufficiale di CFD

NICOSIA, Cipro, 6 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ROinvesting, società di trading di CFD con sede a Cipro in grado di offrire alla sua clientela Contratti per Differenza (CFD) basati sulle attività elencate oggi nella piattaforma web, ha annunciato questa settimana con grande entusiasmo di aver sponsorizzato l'AC Milan, facendone il proprio partner esclusivo di CFD.

Conosciuto anche come Associazione Calcio Milan, club di calcio professionistico di Milano, fondato nel 1899, la fama mondiale dell'AC Milan e la sua brand awareness saranno un incredibile biglietto da visita e strumento di marketing per ROinvesting e per le opportunità di investimento che essa offre oggi.

Mentre il coronavirus affligge città e comunità europee, è più importante che mai che gli individui, gli enti e gli investitori del continente lavorino insieme per andare avanti. ROinvesting ha espresso il suo desiderio di prendere parte alla rinascita di un'economia vibrante, sana e interattiva quando le acque si saranno calmate. I clienti possono trarre profitto dai loro scambi di valute, criptovalute, azioni, beni primari e indici in questi mercati finanziari volatili.

ROinvesting è disponibile oggi in varie lingue, come inglese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, lituano e russo. A differenza dei concorrenti, ROinvesting offre supporto ai clienti in tutte queste lingue così come materiale didattico, come i webinar, che rende facile per tutti in Europa partecipare. ROinvesting è anche accessibile a nuovi trader con poca o nessuna esperienza, fornendo loro gli strumenti e le risorse che facilitano l'apprendimento su come fare trading.

Il deposito minimo richiesto per un conto trading è di 250 dollari, con una serie di metodi di pagamento offerti ai clienti quali: Klarna, MuchBetter, Neteller, InPay, PaybyBank, Skill o carta di credito.

ROinvesting ha concluso che diversamente dalle altre piattaforme che oggi risultano confuse, contorte e a volte carenti nella trasparenza per i clienti, il suo team è orgoglioso di essere aperto e trasparente su costi e regolamenti per la propria clientela. Il team è entusiasta di annunciare di essere ora il partner ufficiale CFD dell'AC Milan.

Per maggiori informazioni, visita: https://www.roinvesting.com/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1139696/Roinvesting_ACMilan.jpg

Contatto:Pavel Shabanov+357 22007405