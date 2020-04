ZAPPONINI 1905: La solidarietà passa anche dal cioccolato e la Pasqua diventa più dolce

(Roma, 7 aprile 2020) - L’azienda dolciaria romana dona un sorriso alle mamme e ai bambini accolti dalla Caritas di Roma, che versano in gravi difficoltà familiari, sociali ed economiche, accentuate dall’epidemia di coronavirus

Roma, 7 aprile 2020 - Per la Pasqua 2020, ZAPPONINI 1905, marchio storico del settore dolciario, ha deciso di donare alla Caritas diocesana di Roma l’edizione limitata delle tavolette di cioccolata artigianale realizzate in onore del fondatore dell’industria dolciaria, Alberto Zapponini, destinandola al Centro di accoglienza "Casa di Cristian", che ospita mamme con bambini in grave difficoltà economica e sociale.

Il particolare momento storico e l’emergenza che l’intero Paese sta vivendo ha reso la situazione ancora più allarmante per le persone più fragili ed in difficoltà. Per questo, l’azienda ha voluto offrire un gesto di solidarietà, mettendo a disposizione la propria produzione dolciaria per rendere più dolce la Pasqua di tante mamme con bambini, provenienti da tutto il mondo. Ogni contributo, alimentare o di altro genere, è importante per tamponare questa emergenza.

“I miei cugini ed io non abbiamo avuto dubbi nel trovare un modo per offrire il nostro contributo in questa emergenza coronavirus, che sta impattando ancora più pesantemente sulle famiglie più fragili – spiega Andrea Zapponini, Co-founder di ZAPPONINI 1905 – “Siamo fermamente convinti che un’impresa debba avere un ruolo sociale a beneficio delle comunità più deboli. Il valore sociale per noi è e sarà un valore imprescindibile del nostro fare”.

“Il nostro progetto di recupero della tradizione dolciaria di nostro bisnonno ha visto il suo sviluppo in un momento difficile” – aggiunge Martina Zapponini, Responsabile del progetto We Care della ZAPPONINI 1905 – “Ci è sembrato naturale quindi dare un contributo con un qualcosa, come la tavoletta di cioccolato, che nella sua semplicità riesca a far nascere un sorriso. Il nostro desiderio è di farlo nascere sul volto di chi ora ha difficoltà ad averlo, considerando le difficoltà delle persone accolte nei centri di accoglienza della Caritas”.

ZAPPONINI 1905

ZAPPONINI 1905 ha origine nel 1905 a Roma da un’intuizione di Alberto Zapponini che fondò l’omonima dolciaria dando vita a diversi punti vendita nella Capitale, specializzandosi in prodotti dolciari, dai famosi BonBon Zapponini ai confetti, alla cioccolata artigianale. Nel corso degli anni sono numerosi gli attestati di qualità ricevuti, per impegno e professionalità, fino a ottenere per l’attività dolciaria il riconoscimento di Fornitore Ufficiale della Real Casa ritenuta meritevole di innalzare lo Stemma Reale sull’insegna della fabbrica e per il suo fondatore, nel 1956, l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oggi la tradizione si rinnova con la quarta generazione della Famiglia Zapponini spinta dal desiderio di proporre prodotti amati ora quanto allora, con la stessa passione per le cose belle, buone e ben fatte.

