Famiglie e coronavirus: l’indagine dell’università eCampus su coppia e genitorialità ai tempi del Covid-19

(Roma 7 aprile 2020) - Roma, 7 aprile 2020 - La Facoltà di Psicologia dell’Università eCampus promuove un’indagine dal titolo “Famiglie e Coronavirus”, rivolta ai genitori e finalizzata a capire se ed in quale misura la condizione emergenziale legata al rischio Covid-19 influenzi e modifichi le relazioni familiari, sia rispetto alla vita di coppia che ai rapporti genitori/figli.

La fotografia di un “prima” e un “dopo” dei legami familiari rispetto alle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria.

La partecipazione all’indagine è rivolta a tutti i genitori con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 14 anni.

I risultati di questa indagine, che resteranno assolutamente anonimi e saranno analizzati solo in forma aggregata, formeranno oggetto di studio e di pubblicazioni scientifiche, ma soprattutto potranno contribuire all’orientamento di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie, per sostenerle in modo adeguato ed efficace in questo momento di difficoltà, tanto complesso quanto inedito.

La partecipazione all’indagine – promossa dalla Prof.ssa Venusia Covelli, responsabile del progetto, insieme ai docenti della Facoltà di Psicologia dell’Università eCampus, Elena Camisasca, Manuela Cantoia, Gian Mauro Manzoni, Vincenzo Marsicovetere e Mario Pesce – prevede la compilazione di un questionario, per un impegno di circa 30 minuti, al seguente link: https://forms.gle/qt8A7y88h5cc7XwSA

Sarà necessario leggere con attenzione ogni affermazione, scegliendo la risposta che meglio descrive il proprio pensiero.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti per un totale di 45.000 studenti iscritti e che ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi.

