ZTE si aggiudica il contratto per la rete di trasporto ottico commerciale più grande del mondo nella gara di appalto centralizzata fase 13 di China Mobile

SHENZHEN, Cina, 8 aprile 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per l'Internet mobile a livello di telecomunicazioni, imprese e consumatori, ha annunciato oggi di aver ottenuto il progetto per la rete occidentale nella gara di appalto centralizzata fase 13 di China Mobile, riguardante le apparecchiature per la rete di trasporto principale interprovinciale. La rete occidentale, che copre 19 province cinesi, sarà la più grande rete di trasporto ottico commerciale (OTN, optical transport network) del mondo, con una lunghezza totale di collegamento di 53.828 km. Nell'ambito di questo progetto, ZTE fornirà diverse modalità di codifica per soddisfare in modo flessibile gli scenari di trasmissione a lungo, medio e corto raggio della rete occidentale di China Mobile. Inoltre, l'esclusivo algoritmo Beyond­100G Flex Shaping di ZTE è in grado di ottenere un'ottimizzazione multipunto sugli strati ottico ed elettrico in modo da migliorare efficacemente la distanza di trasmissione e ridurre sostanzialmente il numero di schede di rigenerazione, consentendo così un notevole risparmio sui costi di costruzione della rete. ZTE è riconosciuta come uno dei pochi fornitori in grado di offrire una soluzione completa di connessione incrociata ibrida ottica ed elettrica 200G. La sua architettura ROADM e OXC supporta una programmazione flessibile dei servizi sul livello ottico, migliorando così l'efficienza operativa e di manutenzione e riducendo i tempi necessari per il provisioning del servizio. Con l'obiettivo di rispondere al boom del traffico nell'era 5G, China Mobile si è concentrata da anni sulla costruzione di una rete OTN 100G ad altissima velocità, che copre tutta la Cina. La rete dorsale OTN, in questa gara centralizzata, è composta dalle reti orientale e occidentale. ZTE è strettamente impegnata nella costruzione della dorsale occidentale OTN di China Mobile e ha realizzato due reti occidentali OTN 100G per China Mobile. Le due reti coprono 20 province e comuni in tutta la Cina, raggiungendo una superficie totale di 7.729.100 chilometri quadrati, circa l'80% della superficie del territorio cinese. Informazioni su ZTE ZTE è un fornitore di sistemi di telecomunicazione avanzati, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, operatori, aziende e clienti del settore pubblico. Nell'ambito della strategia di ZTE, la società si impegna a fornire ai clienti innovazioni end­to­end integrate per offrire eccellenza e valore man mano che i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione convergono. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H: 0763.HK / codice azionario A: 000063.SZ), ZTE vende i propri prodotti e servizi in oltre 160 paesi. ZTE ha fino ad ora ottenuto 46 contratti commerciali 5G in mercati importanti come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente ed Africa (MEA). ZTE investe il 10% dei suoi proventi annuali nella ricerca e sviluppo e assume un ruolo leader in organizzazioni internazionali di normazione.

Contatti per i media: Margaret MaZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn