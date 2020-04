Schneider Electric: il relé di protezione Easergy P5 è il nuovo punto di riferimento per la protezione della rete di Media Tensione, con connettività evoluta, sicurezza e semplicità.

(Stezzano, 8 aprile 2020) - · Easergy P5 unisce le funzionalità più richieste per la protezione della rete di Media Tensione in un unico componente IoT- ready

· Protezione dagli archi elettrici integrata e cybersecurity per ottenere la massima protezione fisica e logica

· Un record di settore per il tempo di recupero della rete: appena 10 minuti

Stezzano (BG) - 8 aprile 2020 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta il nuovo relé di protezione connesso Easergy P5, parte della gamma di device intelligenti PowerLogic, creato per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle utility elettriche nell’era dell’IoT. Questo prodotto si posiziona come un nuovo punto di riferimento nel settore dei relé di protezione, offrendo più sicurezza, semplicità e affidabilità.

Easergy P5 è stato progettato per offrire protezione e controllo degli asset più critici con un’esperienza che sfrutta le potenzialità del digitale in modo nuovo. Unisce in un solo componente una serie di funzionalità evolute richieste dagli operatori di rete, che ottengono la migliore protezione per le applicazioni più esigenti, con protezione dagli archi elettrici e una completa cybersecurity, elevata affidabilità, connettività evoluta – con un singolo prodotto, facile da usare.

Le caratteristiche principali di Easergy P5 sono le seguenti.

- Più affidabile: i sensori connessi al prodotto, associati all’adozione di EcoStruxure Asset Advisor, permettono di realizzare una manutenzione predittiva del quadro; i dati di umidità e temperatura permettono di individuare connessioni che presentano problemi o condizioni ambientali che potrebbero essere dannose.

- Più efficiente: Asset Advisor consente agli operatori di occuparsi della manutenzione solo quando serve davvero, risparmiando tempo e costi. Quando è necessario intervenire, P5 offre un livello di sicurezza best-in-class, con protezione dagli archi elettrici che minimizza l’esposizione a condizioni pericolose.

- Più connesso: Easergy P5 potenzia le possibilità di connessione del sistema grazie ad

sette protocolli di comunicazione nativa, web server integrato, fino a 3 indirizzi IP

e 3 protocolli supportati nativamente ed un’esclusiva App per gestire il quadro da distanza di sicurezza

Un grande passo avanti per la protezione e la sicurezza della rete

Easergy P5 è il frutto di oltre 100 anni di esperienza nel settore dei relé di protezione e introduce moderne tecnologie digitali che aiutano a rendere sicure le installazioni elettriche.

- Il design estraibile del relé, unico nel suo genere, permette di estrarre in modo semplice il componente quando deve essere sottoposto a manutenzione. Per questo processo si impiega un tempo di recupero record, appena 10 minuti, che riducono il downtime al minimo. Inoltre, grazie ad una Back-up Memory, è possibile salvare il setting del relè per agevolare l’intervento degli operatori ed evitare errori di configurazione del nuovo dispositivo

- Facile da installare, usare e manutenere – un’integrazione e una progettazione semplice per i quadristi, e un costo di ownership totale inferiore per gli utenti finali.

- Connettività evoluta, con porte modulari plug play e supporto per sette protocolli di comunicazione, inclusi IEC 61850 ed. 1 e 2.

Operatività quotidiana più semplice con un set completo di strumenti digitali

Easergy P5 è ancora più potente e facile da usare se associato al set completo di strumenti digitali ad esso dedicato, che include:

- strumenti di configurazione online per fare le proprie scelte in modo semplice ed identificare velocemente il codice di acquisto;

- il software eSetup Easergy Pro, con funzioni smart evolute come il testing di iniezione virtuale e la configurazione online;

- web server integrato nel device per accedere facilmente ai dati di configurazione e fare modifiche delle impostazioni

- la app EcoStruxure Power Device per un’operatività e una manutenzione più sicura, con l’interfaccia relé replicata sul device mobile dell’utente;

- mySchneider app per supporto rapido e conveniente da parte degli esperti di Schneider Electric.

Ancora più potente come prodotto connesso

Easergy P5 è parte di EcoStruxure, l’architettura e piattaforma di sistema aperta e interoperabile di Schneider Electric, che offre prodotti connessi, controllo edge, app analytics e servizi. Ogni bit

di dati trasmesso dal quadro connesso a EcoStruxure Asset Advisor è protetto da cybersecurity end-to-end, riducendo i rischi informatici e migliorando la sicurezza operativa.

La gamma scalabile di relé di protezione Easergy di Schneider Electric include anche il modello Easergy P1 e Easergy P3.

Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito web Schneider Electric: https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/easergy/easergy-p5.jsp

