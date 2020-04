Whirlpool: "Per una vita sana a tutto tondo"

Whirlpool China dà il via ai nuovi prodotti 2020 e all'evento di lancio in cloud del libro bianco sui trend di salute

HEFEI, Cina, 9 aprile 2020 /PRNewswire/ -- L'8 aprile 2020, Whirlpool China ha svelato i nuovi prodotti alimentati dalla tecnologia all'avanguardia Whirlpool ed ha pubblicato il "Libro bianco dei trend di salute 2020" congiuntamente con organismi autorevoli, rinforzando la strategia del brand di "Un secolo di innovazione per il vivere sano".

Sotto il tema "Per una vita sana a tutto tondo", l'evento svoltosi online è stato trasmesso dal vivo a consumatori cinesi, partner di business e canali media, presentando una serie di attività divertenti in aggiunta alle promozioni e-commerce e alle interazioni con celebrità ed esperti.

I nuovi prodotti lanciati durante l'evento sono il frigorifero Wave II con tre sistemi indipendenti e la tecnologia Whirlpool Smart Ozone; l'asciugatrice Whirlpool Fresh Care+ con il logo Woolmark; la lavatrice Whirlpool Essential, vincitrice dell' iF DESIGN AWARD 2020; e infine la collezione di lavastoviglie W11.

"Questi prodotti definiscono al meglio la strategia del brand Whirlpool e incarnano il nuovo concetto di 'Vita sana, casa intelligente'," ha detto Jason Ai, presidente di Whirlpool China. "Grazie alle tecnologie salutari di Whirlpool, i nostri prodotti offrono una scelta migliore per risolvere i problemi dei consumatori di oggi, soprattutto quando si tratta di vivere sani, e possono aiutarli a godersi una vita migliore in casa."

All'evento, All View Cloud (AVC), China Household Electric Appliance Research Institute (CHEARI) e Whirlpool China hanno anche congiuntamente pubblicato il "Libro bianco dei trend di salute 2020", che imposta la direzione per gli elettrodomestici del futuro e contribuisce anche a rafforzare la posizione di leadership di pensiero di Whirlpool nel settore.

Da 109 anni, Whirlpool è impegnata a fornire gli elettrodomestici più innovativi ai consumatori in tutto il mondo. "Facendo leva sui nostri successi passati, aspiriamo ad essere la migliore azienda di elettrodomestici per la cucina e per il bucato, alla costante ricerca di migliorare la vita in casa. Con questa visione in testa, e supportati dalla nostra profonda conoscenza dei consumatori globali, consentiamo loro di vivere una vita più sana con tecnologie innovative," ha detto Marc Bitzer, presidente e AD di Whirlpool Corporation.

Riguardo alla strategia di Whirlpool China, Samuel Wu, presidente di Whirlpool Asia e chairman di Whirlpool China, e Jason Ai, presidente di Whirlpool (China) co., LTD, hanno detto: "la Cina è parte integrante della strategia globale di Whirlpool. Abbiamo fiducia in questo mercato malgrado le sfide che stiamo affrontando ora. Cavalcheremo l'onda del miglioramento dei consumi per cercarvi nuovi spunti di innovazione. La Cina diventerà il motore di crescita per Whirlpool Asia Pacific ed anche per l'intera Whirlpool Corporation!"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1142939/Whirlpool_China.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1142938/Whirlpool_China_Healthy_Living.jpg