LyondellBasell dona 1,3 milioni di dollari americani per combattere la fame durante la pandemia da COVID-19

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 14 aprile 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), una delle maggiori aziende al mondo del settore plastico, chimico e di raffinazione, ha annunciato oggi di aver donato 1,3 milioni di dollari americani per sostenere gli sforzi della Global FoodBanking Network e dei banchi alimentari locali negli Stati Uniti in risposta al COVID-19.

"Anche nei periodi migliori, la fame e l'incertezza alimentare sono una sfida. La pandemia da COVID-19 ha acuito questo bisogno poiché i banchi alimentari nel mondo stanno vivendo un aumento della domanda e un calo nelle donazioni alimentari," ha affermato Bob Patel, Amministratore Delegato di LyondellBasell. "Oltre al lavoro che il nostro team svolge per fornire materiali utilizzati in ambito sanitario, vogliamo aiutare coloro che si trovano in difficoltà ad avere un pasto in tavola attraverso il sostegno a queste organizzazioni di vitale importanza."

La donazione di LyondellBasell servirà a sostenere i banchi alimentari presenti in 17 paesi e comunità dove l'azienda opera maggiormente.

"La pandemia ha sconvolto vari aspetti della nostra vita e milioni di persone, molte delle quali non hanno mai avuto bisogno di aiuto, dipendono dalle nostre organizzazioni di banchi alimentari per poter avere del cibo in tavola," ha dichiarato Lisa Moon, Presidente e Amministratore Delegato di The Global FoodBanking Network. "La nostra rete di banchi alimentari di tutto il mondo è in prima linea di questa pandemia internazionale. Il sostegno di LyondellBasell aiuterà ad alleviare la pressione attuale dei banchi alimentari e ci aiuterà a raggiungere un maggior numero di persone che soffrono la fame in questo periodo di difficoltà."

La donazione di fondi a sostegno di coloro che hanno bisogno di cibo è solo uno dei modi in cui LyondellBasell ha risposto durante questa pandemia. L'azienda ha infatti recentemente donato alcool isopropilico alla Huntsman per la produzione di 5 tonnellate di disinfettante per le mani per aiutare a proteggere gli operatori sanitari in contatto con pazienti COVID-19.

Inoltre, i materiali LyondellBasell si trovano in molte applicazioni essenziali per la protezione e la tutela della salute e della sicurezza come i dispositivi medici, i dispositivi di protezione, i prodotti per la pulizia e varie applicazioni farmaceutiche. L'azienda continua a fornire ai propri clienti una vasta gamma di materiali, tra cui le resine polipropileniche, che vengono utilizzate per produrre tessuti melt blown che forniscono filtrazione nelle maschere facciali; i prodotti masterbatch che vengono utilizzati in pellicole traspiranti per le tute protettive; e, il polipropilene, l'ossido di etilene e l'ossido di propilene che vengono utilizzati per produrre siringhe mediche, kit per test medici, saponi, disinfettanti e molti altri prodotti.

Per maggiori informazioni su come LyondellBasell sta costantemente rispondendo alla pandemia da COVID-19, visita www.lyondellbasell.com

Informazioni su LyondellBasell LyondellBasell è una delle maggiori aziende al mondo del settore plastico, chimico e di raffinazione. Sostenuta dai suoi dipendenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali e prodotti chiave per il progresso delle soluzioni nelle sfide moderne, come il miglioramento della sicurezza alimentare grazie a confezioni leggere e flessibili, la protezione della purezza delle fonti idriche grazie a tubi più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza di carburante di molte delle auto e dei camion sulla strada e l'assicurazione della funzionalità sicura ed efficace di dispositivi e apparecchi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il maggiore produttore al mondo di composti polimerici e il licenziatario di maggiori dimensioni di tecnologie relative alle poliolefine. Nel 2020, per il terzo anno consecutivo, LyondellBasell è stata nominata dalla rivista Fortune nell'elenco delle "World's Most Admired Companies" (aziende più ammirate al mondo).

