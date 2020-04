Technology Bsa e Rockwell Automation, risorse a costo zero per le aziende

(Roma, 16 aprile 2020) - Supporto gratuito del processo produttivo con servizi digitali da remoto

Roma, 16 aprile 2020 - Rockwell Automation, è un marchio di rilevanza globale per quello che riguarda l’automazione industriale, sia per i macchinari che per la gestione dei dati informatici. L’azienda Rockwell Automation ha sviluppato un fitta rete di collaborazioni in tutto il pianeta; per quello che riguarda l’Italia troviamo tra i suoi partner Technology Bsa, che è un distributore autorizzato Rockwell Automation per le regioni di Lombardia e Piemonte. Tra le iniziative Rockwell Automation vogliamo segnalare quella che sarà fruibile sino a fine giugno. Per questo periodo di tempo, il brand offre alle imprese una serie di risorse gratuite riguardanti: formazione online, supporto tecnico e assistenza remota collaborativa.

Nel mondo dell’industria, i contesti produttivi sono sottoposti ad un cambiamento continuo, che sembra farsi con il passare degli anni sempre più concitato. Per stare al passo con i tempi è indispensabile far sì che tutte le operazioni del processo di produzione mantengano la loro efficienza senza per questo rinunciare agli aggiornamenti necessari. Rockwell Automation ti offre il supporto necessario per ridurre al minimo i rischi, ottimizzando i livelli di produttività. In che modo? Scopriamolo insieme.

Il link di seguito riporta tutte le informazioni sull’iniziativa Rockwell Automation.

Assistenza remota collaborativa

Rockwell Automation in partnership con PTC, società americana di software e servizi a supporto dell'innovazione e dell'industria 4.0, ti offre, sino al 30 giugno 2020, l’accesso gratuito a Vuforia Chalk. Si tratta di un supporto di assistenza remota che fa parte di FactoryTalk® InnovationSuite ™ Vuforia Chalk, e che funziona tramite realtà aumentata. L’assistenza remota rende il lavoro più smart. Si tratta di uno strumento prezioso nel periodo di restrizioni con cui ci troviamo a convivere, ma anche in tempi non sospetti è un ottimo modo per risparmiare le preziose risorse di tempo e denaro. L’assistenza a realtà aumentata permette di appianare le tipiche difficoltà che possono insorgere descrivendo un problema a distanza, e ricevendo sempre a distanza le successive indicazioni dei tecnici. Si tratta di una ricetta che porta facilmente a fraintendimenti, con il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Tutto questo è acuito in un momento in cui possono mancare in loco le persone qualificate alla risoluzione del problema, a causa di una riduzione temporanea dell’organico.

Vuforia Chalk è un software di realtà aumentata che consente di confrontarsi nella maniera più efficiente con la tua assistenza tecnica pur trovandovi fisicamente in due luoghi differenti.

Riassumiamo velocemente i vantaggi di Vuforia Chalk:

- Permette di risolvere i problemi in tempo reale

- Facilita la comprensione delle istruzioni dell’assistenza tecnica

- Puoi prendere appunti e annotazioni direttamente sul tuo schermo

- Fa uso della tecnologia 3D, per riparazioni più efficienti e veloci

La realtà aumentata semplifica e porta nel mondo virtuale tutte le operazioni di collaborazione, manutenzione e riparazione. Il software di Vuforia Chalk si configura come uno strumento prezioso per il supporto del lavoro da remoto e consente una fluida gestione delle attività di lavoro, indipendentemente dalle distanze. Vuforia Chalk ti permette in altre parole una continuazione senza intoppi dell’attività produttiva.

Formazione tecnica online

L’importanza della formazione tecnica è nota a tutti. In questo lasso di tempo, tuttavia, è ancora più vitale del consueto. Come accennato in precedenza, dobbiamo considerare l’eventualità che chi rimane nelle strutture a personale ridotto, potrebbe non avere le competenze necessarie ad affrontare ogni situazione, e non avere quindi una piena operatività.

Rockwell Automation offre un corso di tua scelta tra un elenco di lezioni e-learning. Il corso online scelto sarà gratis fino al 30 giugno.

All’interno dell’elenco, sono presenti diversi macro-argomenti:

- Controllogix

- Industrial Networking

- Safety

- Power Control

- Process Control

- Motion

- Visualization/HMI

I corsi di formazione dedicati ai sistemi di controllo e automazione industriale possono essere seguiti online nel luogo e nei tempi che preferisci. Tutti i corsi inoltre (escludendo quelli dedicati all’Industrial Networking) danno diritto a dei crediti formativi: per ottenerli è sufficiente passare con successo le valutazioni (>80%).

Supporto tecnico

Il team di “TechConnect” è un valido supporto per risolvere a distanza ogni esigenza tecnica, affrontando problemi complessi tramite telefono, video, o grazie all’aiuto delle nuove tecnologie virtuali. L’assistenza Rockwell Automation adopera diversi tool, come il Live View, anche questo con tecnologia PTC Chalk. Si tratta di uno strumento per il supporto a distanza che si attiva soltanto per il tempo della chiamata.

L’azienda Technology BSA, come indicato all’inizio dell’articolo, rappresenta uno dei riferimenti in Italia di Rockwell Automation ed è market maker e distributore autorizzato per i territori di Piemonte e Lombardia. I suoi tecnici sono a tua disposizione e ti offrono tutto il supporto di cui hai bisogno per l’attivazione dei tool compresi all’interno di questo pacchetto gratuito.

Si tratta di un’ottima opportunità per implementare il supporto digitale all’interno della tua attività, che ti darà acceso a procedure veloci e facili all’uso.

Contatta Technology BSA per individuare e attivare il servizio più adatto alle tue necessità.

Scopri tutti i servizi attivi: https://www.technologybsa.com/bsa/servizi-bsa/

