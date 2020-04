La quarantena ama i Sex Toys: il settore conferma il trend positivo anche durate il lockdown

(Roma, 20 aprile 2020) - L’emergenza sanitaria nazionale ha trascinato nella crisi molti comparti economici ma ce ne sono alcuni che invece stanno reagendo meglio di altri.

Roma, 20 aprile 2020, A fronte di moltissime aziende che denunciano perdite cospicue e si apprestano a combattere un futuro sempre più incerto, ce ne sono altre che, in questo periodo, riescono addirittura ad incrementare le vendite e il traffico sui loro portali. Parliamo delle attività che si occupano del commercio online di prodotti legati al benessere sessuale.

Ci spiega Andrea Mazzei, founder dell’azienda Pepemio, leader italiana del commercio online di Sex Toys: “La nostra realtà non solo sta reagendo bene al momento ma, fortunatamente, le nostre vendite sono aumentate, anzi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

E aggiunge: “All’inizio, quando abbiamo compreso l’effettiva gravità dell’emergenza, ci siamo interrogati su quale fosse il modo migliore di agire in questa situazione. Sui nostri canali abbiamo puntato molto sull’intrattenimento degli utenti e abbiamo incentivato l’acquisto attraverso sconti, omaggi e spedizioni sempre gratuite”.

Le cause che si nascondono dietro questo successo, possono essere molteplici e se da un lato sono legate alla maggiore permanenza in casa di moltissimi Italiani, dall’altro, anche le proposte sempre più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, hanno giocato un ruolo fondamentale.

Le giornate dal ritmo più lento, hanno quindi favorito quelle attività che sfruttano i canali online, che sono riuscite, non solo a vendere quantitativamente di più ma anche ad attrarre nuovi clienti.

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, gli utenti, sempre secondo i dati forniti da Pepemio, si interessano moltissimo a prodotti di autoerotismo ma anche a quelli pensati per le coppie.

Non solo chi è costretto a passare la quarantena in solitudine ha mostrato una maggiore curiosità per i Sex Toys, ma molti ne hanno anche approfittato per regalarsi un gioco di piacere in coppia. Inoltre si registra una maggiore curiosità degli utenti che interagiscono per informarsi ma anche per scoprire tutte le novità di un mondo sempre meno tabù e sempre più normalità.

