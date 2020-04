Audiens rafforza la sua innovativa piattaforma dati clienti grazie a un investimento strategico di otto milioni di dollari da parte di NHM, azienda gigante del settore tecnologico

La piattaforma dati cliente (CDP, Customer Data Platform) di Audiens offre ai marketer digitali la possibilità di personalizzare istantaneamente i dati nel modo desiderato, ottenere di più dai dati dei clienti e ridurre gli sprechi nella spesa pubblicitaria

SAN JOSÉ, California e CAMBRIDGE, Regno Unito, 21 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Audiens, una piattaforma globale indipendente per i dati dei clienti e la gestione del pubblico, ha ricevuto un investimento in contanti di otto milioni di dollari (sei milioni e mezzo di sterline) da NHN Corp., Una società della Corea del Sud. Per NHN si tratta del primo investimento in una società tecnologica europea. L'investimento accelera i piani di espansione internazionale di Audiens e rafforza il team nei mercati europei principali.

Oltre ad arricchire il prodotto Audiens CDP, l'investimento apre un nuovo canale per la tecnologia dati NHN tramite il quale raggiungere clienti globali al di fuori della Corea del Sud.

Jonathan Brech, che in precedenza ricopriva la carica di Direttore Commerciale di Audiens, è stato nominato Amministratore Delegato per guidare l'espansione delle attività dell'azienda insieme a Marko Maras fondatore di Audiens, che sarà ora a capo della strategia di prodotto e dell'innovazione. Brech è stato in precedenza Amministratore Delegato di Cambridge Data, azienda che ha fornito consulenza a importanti organizzazioni nello sviluppo di competenze di livello mondiale basate sui dati.

NHN dispone di un'enorme quantità di dati sul comportamento dei consumatori ed è uno dei pochi giganti del settore tecnologico al di fuori della cerchia ristretta di aziende occidentali quali Amazon, Google, Facebook, Apple e Microsoft. L'attenzione dedicata da Audiens al cloud, ai dati, alla pubblicità, alla tecnologia finanziaria e al settore dell'intrattenimento permetterà all'azienda di offrire al pubblico un'esperienza unica e competitiva.

Grazie a questo investimento, Audiens prevede di aumentare il proprio pubblico "plug and play" in modo da fornire tecnologie automatiche di identificazione e prioritizzazione del pubblico. Audiens utilizzerà tecniche avanzate di elaborazione dei dati basate sull'esperienza dei dati cloud e sulle tecniche di machine learning di NHN. L'azienda incorporerà inoltre nuovi modelli matematici standard nella propria piattaforma CDP e aumenterà l'impiego della data science per incorporare migliori modelli di comportamento dei consumatori nella piattaforma di gestione del pubblico.

"La potente funzionalità a livello industriale sta uscendo dal dominio dell'IT e delle informazioni aziendali e si rivolge direttamente all'utente di marketing, in modo da permettere controllo ed evoluzione; Audiens offre ai marketer una panoramica immediata sul comportamento del pubblico", ha dichiarato Jonathan Brech, Amministratore Delegato di Audiens. "La nostra piattaforma di gestione del pubblico permette anche di collaborare con i colleghi riguardo a quali "suggerimenti" funzionano meglio per spingere i diversi tipi di pubblico verso il prossimo risultato più desiderabile – sia che si tratti dell'acquisto di media in modo più intelligente che della comunicazione via e-mail, piattaforma di messaggistica, ecc. È un modo molto più veloce per capire e rispondere a come si comportano i consumatori".

"Audiens ha una visione unica per automatizzare l'identificazione e l'ottimizzazione del pubblico utilizzando la data science e le tecniche di machine learning", ha detto JS Lee, Direttore di NHN. "Fornendo loro il sostegno della nostra data science, della nostra tecnologia e della nostra leadership nella pubblicità, oltre al ricco tesoro dei dati che abbiamo sui clienti, possiamo offrire un'entusiasmante novità nel marketing".

"La continua evoluzione della piattaforma CDP a seguito dell'eliminazione dei dati di terzi dimostra ai marketer quanto la piattaforma sia potente. Le piattaforme CDP rappresentano una tecnologia fondamentale per qualsiasi marketer che ha bisogno di sfruttare al massimo i dati raccolti in proprio e di sviluppare e gestire il pubblico per campagne di marketing coinvolgenti", ha dichiarato Brech. "Le piattaforme CDP sono il nuovo modello indispensabile per il marketing ad alto impatto e questo investimento di NHN dimostra il valore della nostra piattaforma tecnologica".

"L'aggiunta della tecnologia e della data science di NHN alla semplicità e alla facilità di implementazione della piattaforma CDP di Audiens offre ai nostri clienti globali la possibilità di sviluppare campagne di marketing che generano più velocemente valore per il loro brand", ha aggiunto Brech. "L'investimento accelera le capacità del nostro studio di data science e si aggiunge al nostro programma di vendite internazionali e di marketing".

I clienti, tra cui ING, Iper e Unieuro, utilizzano Audiens per ottimizzare il proprio marketing, aumentare il valore complessivo del cliente fino a tre volte e a realizzare risparmi fino al 50% sui costi di pubblicità per acquisizione (CPA, Cost Per Acquisition).

Per maggiori informazioni su Audiens e sulla sua piattaforma di gestione del pubblico, visitare il sito www.audiens.com. Per ulteriori informazioni su NHN andare a https://www.nhn.com.

