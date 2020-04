icometrix lancia la prima soluzione basata su intelligenza artificiale (IA) con marchio CE per TAC toraciche di pazienti COVID-19

LOVANIO, Belgio, 23 aprile 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, VUB, UZ Brussel, KU Leuven, UZ Leuven, e UZ Anversa, insieme alla collaborazione di ospedali ed organizzazioni provenienti da varie parti del mondo, hanno unito le forze in un'iniziativa globale per sfruttare l'intelligenza artificiale (IA) nella lotta contro il COVID-19. La collaborazione tra diverse nazioni ha portato allo sviluppo di un algoritmo di IA, icolung, che ha ricevuto il marchio CE per uso clinico in Europa. icolung è la prima soluzione di IA con marchio CE risultante da una collaborazione su corona virus e offre una quantificazione rapida, automatica ed obiettiva della patologia polmonare su TAC toraciche di pazienti ricoverati con COVID-19.

La stima del tipo, del modello e dell'estensione della patologia polmonare su TAC toraciche può essere d'aiuto nella valutazione, nel triage e nel follow-up dei pazienti affetti da COVID-19. Attualmente, il sistema sanitario di tutto il mondo è sopraffatto dall'ondata di pazienti ricoverati con COVID-19 e ciò comporta un carico di lavoro eccessivo e una carenza di risorse e di posti letto per le unità di terapia intensiva (ICU). Il triage può contribuire ad alleviare il crescente carico di lavoro delle unità di terapia intensiva e ad allocare le risorse. icolung ha il potenziale di ridurre ulteriormente il carico di lavoro nella pratica clinica, fornendo una valutazione completamente automatizzata del carico di malattia totale e lobulare.

"Abbiamo esaminato le prime versioni di icolung e riteniamo che i dati quantitativi forniti sull'esame TAC siano importanti", afferma il Prof. Johan De Mey, primario di radiologia dell'ospedale universitario di Bruxelles. "Grazie all'utilizzo del cloud, i miglioramenti dell'algoritmo di IA sono immediatamente disponibili per noi, il che è essenziale in questa pandemia in rapida evoluzione."

"Siamo orgogliosi di lanciare una soluzione che può essere integrata in meno di 30 minuti e che ha un grande impatto sui pazienti. La collaborazione è fondamentale e siamo onorati di dedicare le nostre risorse e la nostra esperienza in IA a questa iniziativa globale contro il COVID-19", afferma Dirk Smeets, Ph.D., VP delle Applicazioni Cliniche ad icometrix.

A proposito di icolung:icolung è un software di IA basato su cloud con lo scopo di quantificare la severità della malattia nei pazienti COVID-19, partendo dall'esame di TAC toraciche effettuate senza contrasto. icolung quantifica il carico totale e regionale delle lesioni e fornisce, entro 10 minuti, un rapporto sintetico ed automatizzato della volumetria polmonare, inviando le immagini con evidenza grafica delle lesioni, direttamente al sistema PACS dell'ospedale. icolung è il risultato di una collaborazione continuativa fra diversi enti ed istituzioni e gli ulteriori miglioramenti e sviluppi dell'algoritmo vengono automaticamente distribuiti a tutti gli utenti tramite il cloud. Il software icolung si integra perfettamente con il PACS ospedaliero ed è attualmente offerto gratuitamente per tutta la durata dell'emergenza COVID-19.

A proposito di icometrix:icometrix (Lovanio, Belgio; Chicago, USA) è leader mondiale in soluzioni software volte ad ottenere dati clinicamente significativi da risonanze magnetiche e TAC del cervello di pazienti con condizioni neurologiche quali sclerosi multipla, trauma cerebrale, epilessia, demenza, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, ecc. Il software completamente automatizzato icobrain di icometrix è approvato dalla FDA e marcato CE e sfrutta l'intelligenza artificiale per quantificare le strutture cerebrali specifiche della patologia nei singoli pazienti. Attualmente icometrix è attiva a livello internazionale in oltre 100 pratiche cliniche. Oltre a questo, icometrix collabora con fornitori di servizi sanitari e aziende farmaceutiche per la valutazione di sperimentazioni farmacologiche per malattie neurologiche.

