Landoor: i servizi di traduzione professionale per le aziende

(Milano, 24 Aprile 2020) - Milano, 24 Aprile 2020 - Quello che stiamo vivendo è, a detta dei maggiori esperti, il contesto finanziario più complesso di sempre. La crisi innescata dalle misure di contenimento del Coronavirus ha colpito profondamente il tessuto economico globale , senza risparmiare alcun Paese. Proprio per questo, oggi più che mai, è di fondamentale importanza per le aziende avere una propria presenza internazionale online e poter operare su più mercati differenti.

Grazie al web e alle nuove tecnologie, oggi anche le piccole e medie imprese possono offrire i propri prodotti e servizi al di fuori dei confini nazionali.

Le differenze linguistiche tra i vari Paesi del mondo, tuttavia, non devono rappresentare un ostacolo all’espansione della propria attività commerciale. E’ per questo che uno dei requisiti fondamentali, per chi vuole orientare il proprio business in questa direzione, è quello di avvalersi di un servizio di traduzioni professionali.

Per affermarsi anche all’estero con il proprio brand è infatti fondamentale proporsi in maniera seria e convincente e, per farlo, si deve partire da una comunicazione efficace, che riporti ogni sfumatura linguistico-culturale nella lingua di destinazione.

Le traduzioni di Landoor

Landoor si pone come uno dei player di riferimento nel settore dei servizi linguistici. Grazie a un team di oltre 2 mila traduttori professionisti, dislocati nei diversi Paesi target, e più di 60 traduttori e copy-editor in-house, questa realtà è in grado di offrire un’assistenza a 360 gradi a tutte quelle aziende che hanno la necessità di proporsi sul mercato estero con una comunicazione efficace e mirata.

Dall’arabo al cinese, al russo, portoghese, inglese o tedesco e in qualunque altra lingua, Landoor da oltre 30 anni realizza testi e traduzioni in ogni settore di attività rispettando le peculiarità linguistiche e culturali dei rispettivi Paesi.

Oltre alle classiche traduzioni, l’azienda offre anche servizi professionali di interpretariato in simultanea, servizi linguistici ideali per eventi, convegni e meeting con un pubblico o una clientela internazionale. In tempi di COVID-19, Landoor continua a garantire questo servizio ai propri clienti tramite una piattaforma online multi-meeting di semplice utilizzo.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alla localizzazione, che consiste nell’adattamento del testo alle caratteristiche culturali o SEO dei Paesi di destinazione (pensiamo ad esempio a un sito web o a un catalogo clienti).

Grazie agli esperti di Landoor è possibile andare oltre la semplice traduzione e approfondire le specificità del settore di attività di quel determinato contesto locale, amplificando i risultati che si possono ottenere e massimizzando, di conseguenza, la resa delle proprie strategie commerciali e di marketing.

L’importanza di investire su più mercati

Come abbiamo detto, la crisi finanziaria in atto sta rivoluzionando il mondo del business. Per poter rilanciare il proprio band e fare fronte all’attuale emergenza economica è fondamentale proporsi in maniera convincente a una pluralità sempre maggiore di mercati.

Grazie al web, le aziende hanno oggi la possibilità di vendere prodotti e servizi in tutto il mondo. Questo significa, da un lato, poter ampliare in misura considerevole la portata del proprio business e, dall’altro, tutelare le basi stesse della propria attività. Diversificare e internazionalizzare il proprio business consente infatti di avere una maggiore stabilità sia per quanto riguarda i flussi di vendita sia per quelli di cassa, specialmente in questa che passerà alla storia come “l’era del coronavirus”.

Mentre in passato l’internazionalizzazione era un processo estremamente complesso e costoso, oggi, grazie alle nuove tecnologie e a servizi come quelli proposti da Landoor, è possibile affermare il proprio brand all’estero in modo semplice, efficiente e veloce.

Insomma, per proporre prodotti o servizi su più mercati del mondo, è fondamentale affidarsi a un partner esperto come Landoor, in grado di supportare la comunicazione multilingue in tutto il mondo attraverso una localizzazione linguistica efficace e diretta.

Per maggiori informazioni

Sito Web: https://www.landoor.com/

20125 Milano – (info@landoor.com)

Comunicato a cura di: Img Solutions srl per Instilla Srl