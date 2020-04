È online Zoona.it, a supporto dei negozi di vicinato

(Milano 27 Aprile 2020) - È la nuova piattaforma online che riavvicina le persone ai negozi

Milano 27 Aprile 2020 - Gli effetti dell’epidemia che stiamo affrontando interessano ogni aspetto della quotidianità, dal lavoro ai rapporti interpersonali. Sono state ridefinite anche le modalità di accesso e fruizione delle attività commerciali. La presenza digitale è divenuta, per queste realtà, un’esigenza inderogabile. Una prospettiva che impone il ricorso alle consegne a domicilio.

In tanti casi, però, sono richiesti rilevanti tempi di gestione per gli esercenti e non sempre il consumatore può sfruttare facilmente il servizio. Per rispondere a queste necessità, proponendo un riavvicinamento tra persone e negozi di vicinato, nasce Zoona.it, progetto dell’agenzia di comunicazione Cricket Adv realizzato con il contributo di BCC Pordenonese e Monsile.

Di cosa si tratta? È una piattaforma online in cui i negozi di Pordenone e Provincia potranno aprire facilmente e con bassi costi di gestione il proprio eCommerce. È una vetrina digitale grazie alla quale potranno essere sempre presenti, in modo semplice, immediato e automatizzato.

Dal punto di vista del consumatore i vantaggi non sono pochi. I clienti potranno infatti acquistare velocemente, scegliendo il metodo di pagamento preferito: direttamente online (tramite carta di credito, PayPal e a breve Satispay) oppure alla consegna, in contanti.

L’iniziativa si propone di andare oltre i confini pordenonesi. Verrà poi estesa anche a Treviso e altre provincie del Nord Est e Nord Ovest.

Data la complicata situazione emergenziale, l’ingresso in Zoona.it al momento è gratuito. Viene così fornito un supporto a ogni attività in difficoltà per effetto dell’emergenza Coronavirus.

Cricket Adv è un’agenzia con sede a Pordenone, presente anche a Milano presso gli spazi di coworking. Si occupa di comunicazione e marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali, come eCommerce, siti web, magazine online e social media.

