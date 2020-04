BPER Banca, a Modena 43 borse di studio “Fondazione 150°”

(Modena, 27 Aprile 2020) - Sono 43 gli studenti della provincia di Modena vincitori dell’edizione 2020 della Borsa di Studio “Fondazione Centocinquantesimo” di BPER Banca (10 da 700 euro e 33 da 500 euro), premiati per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2017-18.

A causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati al BPER Forum Monzani, alla presenza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni scorsi sono stati comunque tutti contattati dall’Istituto.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 53esima edizione.

Complessivamente quest’anno vengono assegnate 241 borse (165 da 500 euro e 76 da 700 euro), distribuite tra gli studenti delle scuole superiori di tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che BPER Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Ermanno Ruozzi, Responsabile Direzione Regionale Emilia Centro, ha sottolineato: “Questo è un periodo particolare che ci sta costringendo a modificare le nostre abitudini. Tra quelle che fanno ormai parte della tradizione della nostra Banca c’è appunto la consegna delle borse di studio, che quest’anno sta avvenendo in maniera un po’ inconsueta. Voglio però complimentarmi con i vincitori, augurandomi di incontrarli presto una volta terminato il periodo di restrizioni. Noto una grande forza di volontà delle nuove generazioni nella reazione a questa non facile situazione, e questo mi convince ad essere fiducioso per il futuro”.

