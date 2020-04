SEAT: il centro benessere per le automobili

- Situato nelle officine di verniciatura dello stabilimento SEAT di Martorell, questo esclusivo "centro benessere" ha di tutto, da un circuito termico a cabine con getti sotto pressione

- Nove vasche ad immersione preparano la carrozzeria e la proteggono dalla corrosione

- Al telaio vengono applicati a pressione 2,5 kg di vernice

MARTORELL, Spagna, 29 aprile 2020 /PRNewswire/ -- "Centro benessere", cubiculi con getti sotto pressione, sauna e trattamenti di ogni tipo... Dispone di tutti i servizi tipici dei centri benessere più esclusivi. L'unica differenza è che questo centro è per le auto e si trova nelle officine 2B, 4 e 5 dello stabilimento SEAT di Martorell (Barcellona). Ogni carrozzeria viene sottoposta a sei ore di trattamento di bellezza nella zona di verniciatura, al fine di garantire il miglior risultato cromatico prima di mettersi in viaggio.

Un circuito termico in officina. Il trattamento inizia nelle vasche ad immersione, un impianto che si estende su più di 51.500 m2, con 314 addetti e 32 robot al servizio di ogni automobile. Qui le carrozzerie vengono lavate a immersione nove volte, alternate a cinque cicli di risciacquo a spruzzo, seguiti dall'applicazione di sigillanti. "È così che proteggiamo la carrozzeria dalla corrosione ed eliminiamo il rischio di infiltrazioni d'acqua e persino abbattiamo il rumore, utilizzando spray insonorizzanti", spiega Javier Pérez, responsabile del reparto Vernici per SEAT.

Il trattamento cromatico. "I colori stanno diventando sempre più sofisticati e la personalizzazione è una tendenza consolidata", dice Jordi Font del reparto colori e finiture di SEAT. L'Arona, per esempio, prevede più di 68 possibili combinazioni, e la nuova Leon fa fatica a decidere tra tonalità esclusive come Grigio magnetico, Rosso desiderio o emozione, Bianco Nevada, Blu mistero o Nero mezzanotte.

Verniciatura terapeutica. Mentre in altri centri benessere la potenza dei getti d'acqua sotto pressione viene utilizzata a scopi terapeutici, qui viene utilizzata per l'applicazione della vernice, specificamente, due chili e mezzo per ciascuna automobile. "Miriamo ad ottenere un eccellente aspetto visivo che risulti anche molto duraturo", conclude Javier.

Cromoterapia contro le impurità. Sotto una luce rossa, il veicolo passa attraverso uno scanner dove 28 macchine fotografiche capaci di catturare 42 immagini al secondo scattano almeno 50.568 foto nell'arco di 43 secondi, il tutto per controllare la carrozzeria con precisione millimetrica e assicurarsi che sia esente da difetti o imperfezioni. Dopo la visita al centro benessere le auto sono pronti a mettersi in viaggio e a sfoggiare i loro veri colori.

