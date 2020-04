HONOR permette a più persone di godere di una vita sana e produttiva a casa grazie ai dispositivi smart all-scenario di HONOR

SHENZHEN, Cina, 29 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Le attività a casa sono diventate in breve tempo la nuova normalità, il marchio tecnologico mondiale HONOR ha lanciato oggi la sua campagna "Live With HONOR", una serie di iniziative e collaborazioni legate al fitness che coinvolgono alcune delle personalità sportive, delle app e dei centri di fitness più importanti al mondo.

A partire dal 29 aprile fino al 4 maggio, saranno disponibili sul sito HIHONOR.COM alcune entusiasmanti offerte selezionate per aiutare le persone a restare in forma e in salute a casa. Gli acquirenti di Francia, Germania e Italia potranno fare affari e risparmiare fino a 30 euro sui dispositivi e sui wearable professionali di HONOR selezionati iscrivendosi su HIHONOR.COM o inserendo il codice coupon "ACOUPON30" sulla pagina di pagamento. Sia che stiate cercando uno smartwatch di fascia alta come il MagicWatch 2 per aiutarvi a tracciare i vostri livelli di SpO2 e monitorare il vostro battito cardiaco durante gli allenamenti intensi, sia che siate a caccia di uno strumento come HONOR 9X PRO che vi permetta di pianificare, rivedere e guardare gli allenamenti utilizzando le app di fitness, e persino di trasmettere e condividere il vostro allenamento quotidiano con amici e familiari utilizzando la sua tripla telecamera 48 MP posteriore o anteriore a scomparsa di alta qualità, HONOR crede che una tecnologia innovativa possa permettere a tutti di godere di uno stile di vita più attivo, sempre e ovunque ci si trovi.

"HONOR è felice di poter proporre la campagna #LiveWithHONOR ai propri fan e consumatori, offrendo non solo una vasta gamma di strepitose offerte e promozioni per i suoi migliori prodotti, ma anche incoraggiando questa iniziativa rivolta a tutti per restare in salute e produttivi anche a casa," ha dichiarato Geroge Zhao, Presidente di HONOR. "Congiuntamente alla strategia 1+8+N di HONOR, HONOR mira a fornire un'esperienza domestica unica grazie a tutti i nostri dispositivi smart all-scenario."

Rimanere in forma e migliorare il benessere con i dispositivi HONOR indispensabili per restare a casa

Per incoraggiare un maggior numero di persone a rimanere in salute e in forma mentre sono a casa (#stayathome), HONOR sta lanciando una serie di programmi fitness e dirette live gratuite, assieme ad alcuni dei più conosciuti influencer di fitness, app di fitness e sale fitness al mondo.

Dotati di funzionalità avanzate di tracking per la salute ed il fitness e di molteplici funzioni di sport indoor e outdoor, la gamma di dispositivi wearable di HONOR sono dei partner di fitness affidabili che consentono sia ai principianti che agli atleti professionisti di restare in movimento e mantenersi attivi. Guardate come HONOR Band 5 aiuta il calciatore internazionale Dele a tracciare e monitorare il suo battito cardiaco durante l'allenamento, e come HONOR MagicWatch 2 contribuisce a migliorare le prestazioni del famoso arrampicatore Alexander Megos.

Durante l'allenamento è fondamentale il tracking della propria prestazione e restare concentrati e motivati. Grazie ad un'unità driver ad alte prestazioni, le cuffie HONOR Magic Earbuds, di prossima uscita, offrono una qualità del suono superiore ovunque ci si trovi, e permettono di immergersi completamente nella musica e "nella zona" mentre si svolge un intenso allenamento.

Seguite i nostri allenamenti livestream o i tutorial online con le icone fashion come Sophie Hannah, e le influencer fitness Flora, Aria e Carolin, per vedere come HONOR MagicWatch 2 può aiutarvi a migliorare la vostra prestazione e a restare in forma e in salute. Avrete inoltre l'occasione di dare uno sguardo al MagicBook, appena uscito sul mercato, e alle HONOR Magic Earbuds in prossima uscita! Per coloro che vogliono restare in salute e in forma facendo movimento, avrete l'opportunità di ricevere un codice regalo della validità di 1 mese per un accesso premium alla piattaforma fitness online FizzUp. Ricevi il codice FizzUp Premium limitato su HIHONOR.COM o su HONOR Community.

Rimanere connessi al mondo intorno a voi grazie ai dispositivi all-scenario di HONOR

Le nostre vite sono plasmate dalle esperienze che viviamo ogni giorno. Più le persone avranno la possibilità di vivere una vita sana e felice, più sarà energico e ispirato il nostro mondo. HONOR è orgogliosa di poter offrire i dispositivi smart all-scenario per aiutare le persone a vivere la propria vita al massimo poiché tutti abbiamo dovuto adattarci ad un nuovo modo di vivere. Con HONOR MagicWatch 2 e HONOR Band 5 è possibile monitorare il proprio livello SpO2, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Per chi lavora, HONOR MagicBook 14 consente di rimanere connessi e produttivi lavorando a distanza. E con la prossima uscita delle HONOR MagicEarbuds, sarà possibile godere al meglio dei propri brani preferiti ovunque e quando si desidera.

Scoprite le ultimissime interessanti opportunità e offerte su HIHONOR.COMe scoprite come è possibile #LivewithHONOR. Inserite l'esclusivo codice coupon, ACOUPON30, sulla pagina del pagamento per accedere alle seguenti promozioni:

