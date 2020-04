Nasce così SoldiExpert LAB, un innovativo canale formativo per formazione finanziaria per i piccoli risparmiatori

(Lerici, 30 aprile 2020) - Lerici, 30 aprile 2020 - Nasce SoldiExpert LAB, un innovativo canale formativo per offrire anche solidarietà

Fra gli effetti del Coronavirus un enorme aumento di interesse dei risparmiatori italiani nei confronti dell’informazione e formazione finanziaria.

I dati raccolti da SoldiExpert.com fra i siti più consultati delle società di consulenza finanziaria indipendente italiani grazie anche al blog MoneyReport.it nell’ultimo mese e in coincidenza con il lockdown sono significativi.

Un raddoppio delle visite e sul canale Youtube addirittura un +130% delle visualizzazioni con 218% del tempo di visita.

Capire come se ne uscirà da questa crisi non solo dal punto di vista sanitario ma anche finanziario è una domanda che si stanno facendo milioni di risparmiatori per capire l’impatto sull’immobiliare, sul mercato azionario e obbligazionario diretto o indiretto tramite fondi o ETF.

O anche comprendere dove trovare rifugio in casi estremi.

Investire in liquidità o in oro?

E’ ufficialmente nato così e accelerato dalla pandemia in corso il progetto SoldiExpert LAB, un canale di formazione disponibile dalla settimana scorsa all’indirizzo www.patreon.com/soldiexpertlab con cui un gruppo di analisti e consulenti finanziari indipendenti hanno deciso di dar vita a un contenitore unico per il mercato italiano. Un vero e proprio laboratorio per condividere analisi, ricerche, sintesi e approfondimenti.

Vide-conferenze mensili, report, sintesi degli studi finanziari più interessanti pubblicati in tutto il mondo aiutare a prendere le migliori decisioni finanziarie e capire cosa sta accadendo.

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi di questa iniziative – spiega Roberta Rossi, responsabile consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF - anche perché crediamo in tutti i sensi alle buone azioni e abbiamo deciso di dirottare in modo veramente significativo i proventi che incasseremo da questa iniziativa di crowdfunding per iniziative di beneficenza e solidarietà”. La piattaforma utilizzata per questo canale innovativo di formazione. Patreon, è infatti fra quelli più utilizzati nel mondo per iniziative di crowdfunding ovvero finanziamento dal basso e a partire da pochi euro al mese sarà possibile diventare “mecenati”.

Già numerosi i contenuti riservati pubblicati a partire da una video-conferenza sul tema “Patrimoniale in agguato? Cosa dicono i freddi numeri e dove si può trovare salvezza?” anche numerosi contributi su quelli che sono i temi caldi.

“C’è un grande interesse sul tema immobiliare – spiega Salvatore Gaziano, direttore di SoldiExpert LAB - perché questo impiego compare al primo posto nelle preferenze degli italiani e sono fortissime le probabilità che questo mercato verrà sconvolto. Il nostro mestiere è quello di consulenti finanziari indipendenti e dare consigli operativi. Ma molti risparmiatori ci chiedevano di capire di più e condividere le nostre analisi. Interessa moltissimo per esempio cosa sta accadendo ora in Cina già alla fase 3 e quali sono i settori vincenti e perdenti. Come cambierà in Italia e nel mondo il turismo o cosa sta accadendo al mercato petrolifero. E su SoldiExpert Lab condividiamo tutta la migliore ricerca che raccogliamo, sintetizziamo e spieghiamo. Anche il nostro mestiere di consulente finanziario sta cambiando e nel nostro caso essere stati fra i primi 20 anni a sposare il digitale al 100% ci sta premiando anche per i consigli dati in questi anni e mesi”.

