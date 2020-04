Suning.com rende noti i risultati finanziari del primo trimestre del 2020, con GMV di 88,7 miliardi di RMB

NANJING, Cina, 30 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), leader cinese nella rivendita al dettaglio O2O, di proprietà del gruppo Suning Holdings, ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre del 2020. In base a quanto comunicato, il fatturato di Suning.com è stato di 57,839 miliardi di renminbi (8,172 miliardi di dollari USA) con GMV (volume lordo delle merci) di 88,672 miliardi di renminbi. Su tale cifra, il GMV delle piattaforme on-line aperte è arrivato a 24,168 miliardi di renminbi, un incremento del 49,05% rispetto all'anno precedente. A fronte della pandemia, Suning.com si è attivata per mettere in atto cambiamenti positivi, dedicandosi con grande alacrità allo sviluppo dell'attività on-line a del servizio di consegne a domicilio. Il GMV dell'attività on-line ha raggiunto 61,04 miliardi di renminbi, pari al 68,85% dell'attività totale.

A fronte della pandemia, Suning.com ha sfruttato appieno i vantaggi rappresentati dalle capacità accumulate per un ecosistema completo con operatività su Internet, con la gamma completa dei prodotti e logistica autonoma. Inoltre, l'azienda ha scoperto il settore del consumo per la comunità, sviluppando un servizio di consegne a domicilio e consolidando la partnership con il brand ecologico. Grazie a queste modifiche, la scala commerciale di Suning.com è cresciuta gradualmente, in misura notevolmente superiore alla media di settore, andando a dimostrare la forza e potenzialità dell'attività al dettaglio intelligente e a tutta gamma di Suning.

Nel primo trimestre del 2020 Suning.com ha Saputo garantire ai consumatori un'abbondanza di prodotti senza interruzione dell'attività. Suning Carrefour e Suning Convenience Store hanno ottimizzato la catena di fornitura e soddisfatto le esigenze logistiche di oltre 100 città. In relazione alla domanda di consumo dell'"economia della pigrizia", Suning.com ha ottimizzato appieno i propri servizi a uso domestico, dalla tecnologica informatica alla strutturazione dei prodotti, integrando punti vendita e magazzini nella catena di fornitura, assicurando puntualità nelle consegne, generando più traffico online e migliorando la reputazione della piattaforma. Nel primo trimestre, Suning.com ha registrato 23 milioni di nuovi iscritti, arrivando a un totale di 578 milioni. Nello specifico, gli utenti attivi su base mensile sono saliti del 36,87% rispetto all'anno precedente. Inoltre, Suning Carrefour ha registrato utili per due trimestri consecutivi e il servizio di consegna a domicilio ha messo a segno una performance degna di nota, pari al 10% del fatturato totale di Carrefour in marzo. L'attività FMCG (beni al consumo a movimentazione rapida) di Suning.com ha fatto segnare un'espansione del 167,99% rispetto all'anno precedente.

Nel primo trimestre del 2020, Suning.com ha messo in atto modifiche strategiche, mantenendo il vantaggio operativo grazie a una più rapida espansione nel mercato di fascia bassa e all'applicazione di un nuovo modello di business. Nel periodo di riferimento, l'azienda ha invitato i dipendenti nei punti vendita a vendere tramite streaming live, generando una crescita del 194,84% dell'attività Tuike (raccomandazioni della comunità). Il numero di nuovi franchising Retail Cloud nel frattempo ha raggiunto 466, mentre il totale dei franchising si attesta a quota 4.963. Suning logistics ha inoltre dato vita a una gamma diversificata di servizi ad alta efficienza alleandosi con molte aziende produttrici di elettrodomestici, computer, comunicazioni, elettronica al consumo, mobili, alimentari e merci in genere.

Il Presidente del gruppo Suning.com, Zhang Jindong, ha indicato che la pandemia ha avuto enormi ripercussioni economiche nel breve periodo, che non influiranno sullo sviluppo previsto dell'economia cinese nel lungo termine. Nel 2020, Suning continuerà a perseguire uno sviluppo stabile e investimenti continui, consolidando l'infrastruttura e portando avanti la propria attività basata su apertura e integrazione. Suning continuerà a sviluppare un ecosistema completo per la vendita al dettaglio e ad ampliare le risorse produttive disponibili.