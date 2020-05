Termocamera DERMALOG - Migliorare la sicurezza per le case di cura

- La Covid-19 sta evidenziando l'importanza di prevenire quanto più possibile il diffondersi dell'infezione. Le case di cura e di riposo stanno affrontando un'enorme sfida in quanto il personale è a stretto contatto con persone particolarmente a rischio. È fondamentale, dunque, rilevare qualsiasi indicazione che gli operatori sanitari, i visitatori o i residenti mostrino i sintomi della malattia. Le case di riposo tedesche Katharinenhof utilizzano la termocamera DERMALOG per il rilevamento della febbre per migliorare la tutela della salute nelle proprie strutture.

AMBURGO, Germania, 6 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea quando si passa accanto a una persona, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Katharinenhof gestisce case di riposo con una capienza di circa 2.500 letti in cinque stati federali tedeschi e ha recentemente iniziato a utilizzare il sistema DERMALOG per proteggere personale e residenti dalla Covid-19.

Ogni persona che entra nella casa di risposo Katharinenhof am Hirschpark di Amburgo è sottoposta al controllo della febbre contactless di DERMALOG. Il sistema dell'azienda tedesca leader nel campo della biometria misura la temperatura corporea scansionando i volti delle persone utilizzando una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva un aumento della temperatura, il sistema attiva un allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. La termocamera per il rilevamento automatico della febbre di DERMALOG non richiede la presenza di altro personale operativo e, di conseguenza, garantisce una maggiore sicurezza.

"Se il sistema rileva in modo affidabile che c'è un potenziale di rischio quando si entra nella nostra struttura, potrà proteggere delle vite umane. Ecco perché ci aspettiamo molto da questo sistema di rilevamento della febbre", ha dichiarato Claus Heydebreck, responsabile del Katharinenhof am Hirschpark.

La termocamera di DERMALOG è stata inizialmente sviluppata per effettuare controlli alle frontiere e agli aeroporti. "Tuttavia, le telecamere vengono utilizzate in maniera sempre maggiore nelle case di riposo e di cura per proteggere degenti e residenti tramite il controllo della febbre", afferma il CEO di DERMALOG Günther Mull. Inoltre, il sistema di rilevamento della febbre è già in uso in oltre 40 Paesi per accedere a negozi, uffici, capannoni di produzione, campi sportivi, sedi di eventi e ospedali.

