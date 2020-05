Su DiLei arriva “donne future”, il podcast firmato da Alessandro Cecchi Paone

(Milano, 6 maggio 2020) - Dodici donne, dodici storie e altrettanti temi, in vista del post lock-down Alessandro Cecchi Paone debutta sul web magazine di Italiaonline con un format audio che immagina il dopo-pandemia con uno sguardo tutto femminile

Milano, 6 maggio 2020 - Arriva su DiLei, web magazine di Italiaonline dedicato alle donne e primo femminile online d’Italia [1], il podcast firmato da Alessandro Cecchi Paone, al suo primo programma pensato e realizzato interamente per il web. Titolo: Donne Future, 12 episodi inediti, a partire da mercoledì 6 maggio, per 12 settimane consecutive.

Protagoniste assolute sono le 12 donne che Alessandro ha scelto di raccontare e nelle cui storie ha individuato un messaggio di forza e di ispirazione per affrontare il post quarantena. Un’apertura verso nuovi mondi, reali ma anche spirituali; la consapevolezza come primo passo verso il cambiamento personale, lavorativo e sociale. Donne "straordinariamente normali", molto diverse tra loro per età, provenienza, esperienze, ma unite dalla delicata situazione presente.

Dalla studentessa fuori sede alla nonna convertitasi alla tecnologia, dalla manager in smart working alla tatuatrice, dalla commessa all’insegnante, dalla libera professionista all’assistente sanitaria: in tutte si percepisce appieno la specificità che caratterizza la donna come essere che può dare e mandare avanti la vita, che può essere protagonista di rinascita e di futuro.

"Ogni fase di ricostruzione che segue una grave crisi collettiva – spiega Alessandro Cecchi Paone - porta alla ribalta nuove classi dirigenti. Un'occasione - forse l'ultima - per l'Italia per coinvolgere ai vertici dei livelli creativi e decisionali i giovani, costretti finora alla fuga all'estero, ma soprattutto le donne, giovani e non. Donne Future vuole essere per loro un'occasione di incontro e confronto regolare sull'eredità del lock-down e sulle prospettive di una riorganizzazione della vita privata, professionale e collettiva”. “Le rigide misure per il contenimento del virus – prosegue Cecchi Paone - hanno costretto l'Italia ad abbracciare tardivamente la dimensione digitale dei rapporti sociali e del lavoro. La comunicazione di massa ne risulterà finalmente e profondamente modificata nei contenuti e nei linguaggi. Ho individuato immediatamente in Italiaonline il partner più preparato e proiettato nel futuro per presidiare la sfida della nuova era massmediologica".

“Abbiamo subito abbracciato con entusiasmo la proposta di Alessandro, che stimiamo da sempre per la sua attività di giornalista e divulgatore – ha dichiarato Barbara Del Pio, Responsabile Contenuti Italiaonline – Volevamo una chiave di lettura del presente non banale e rispettosa delle diversità, come è nel DNA di DiLei. E Donne Future è la risposta che cercavamo. Questo podcast è il nostro messaggio di gratitudine e vicinanza a tutte le donne che hanno affrontato l’emergenza con coraggio, resilienza e amore. Una luce di speranza sul futuro, che non può che passare dalle donne”

Il podcast di DiLei Donne Future è disponibile anche su Spreaker.

Alessandro Cecchi Paone è nato a Roma nel 1961, lavora da 45 anni ai massimi livelli televisivi e radiofonici nazionali, vivendo da protagonista la transizione dal bianco e nero al digitale. Giornalista e divulgatore scientifico e culturale, ha lavorato per RAI, MEDIASET e SKY, innovando i format dei tg e inventando prodotti di successo come MACCHINA DEL TEMPO, APPUNTAMENTO CON LA STORIA, MARCOPOLO. Da 15 anni è anche docente di Scienze della Comunicazione presso diverse Università italiane.

[1] DiLei è leader nel suo segmento di mercato con oltre 11.7 milioni di Utenti Unici mese (fonte Audiweb DB monthly, febb. 2020)

