Conseguiti gli obiettivi della fase 1 di Meravigliosa Aden, l'SDRPY avvia la fase 2

ADEN, Yemen, 7 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Nel suo primo mese di vita la campagna di pulizia e risanamento ambientale Meravigliosa Aden nell'ambito del Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen [Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY)] ha consentito la rimozione del 222% dei rifiuti di cui era stato previsto lo smaltimento nella prima fase, a vantaggio di 120.155 beneficiari diretti e 341.744 indiretti nella provincia. La campagna ha superato l'obiettivo prefissato di 9.000 m3, con la rimozione di 21.755 m3 di rifiuti e pattume da strade e zone residenziali, con operazioni di bonifica e l'irrigazione di alberi con circa 1.773 m3 di acqua.

Dopo i gravi danni subiti da Aden a seguito delle recenti piogge torrenziali, la campagna ha superato tutti gli obiettivi prefissati, incrementando le attività previste, per esempio con l'irrigazione degli alberi, un contributo d'urgenza alla rimozione delle acque alluvionali e assistenza per i residenti di Aden.

La produttività del lavoro nell'ambito della campagna è salita in media del 122% con operazioni in 82 cantieri in 124 isolati, tempi di utilizzo medio dei macchinari e delle attrezzature del programma di circa 9 ore il giorno, con spostamenti degli stessi superiori ai 30.000 km in provenienza da e a destinazione di 476 cantieri e la partecipazione di 45 squadre di lavoratori del Fondo per la pulizia e il miglioramento di Aden [Cleaning and Improvement Fund of Aden (CIFA)] e organizzazioni della società civile.

Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi ambientali ad Aden, il programma ha fornito alla città 22 macchinari pesanti e 220 contenitori per rifiuti, dando il proprio appoggio completo al CIFA, l'ente provinciale incaricato del risanamento ambientale. I macchinari e le attrezzature del programma hanno consentito la rimozione e lo smaltimento di rifiuti accumulatisi su strade principali e in zone residenziali trascurate da tempo e infestate per via della trasmissione di malattie. La campagna ha generato un incremento del 77% della capacità ed efficienza del CIFA.

Nella prima fase del progetto, la campagna si è incentrata sulle zone più bisognose di Aden, per poi espandersi a 41 giorni lavorativi in sei distretti. Meravigliosa Aden ha promosso l'imboschimento e il miglioramento del paesaggio urbano, con l'utilizzo di veicoli specializzati per l'irrigazione forniti dal programma per l'irrigazione del verde urbano in sei distretti. Sei autoinnaffiatrici della capacità di 5.000 litri ciascuna sono state adoperate in 18 turni.

I partecipanti alla campagna hanno formato squadre di addetti provenienti dalle organizzazioni della società civile al fine di promuovere la coscienza civica, fornendo informazioni e spiegazioni in merito all'igiene a al risanamento ambientale. La campagna ha stimolato la partecipazione civica, consentendo alle famiglie e ai cittadini di Aden di attivarsi al fianco delle organizzazioni della società civile, che svolgono un ruolo significativo nella supervisione delle squadre di pulizia, del rispetto delle tabelle di marcia, la definizione delle aree coinvolte, l'esecuzione di indagini sul campo, l'aggiornamento dei dati e la compilazione dei moduli relativi al lavoro svolto.

L'SDRPY ha definito un piano d'emergenza per riparare i danni cagionati da rovesci torrenziali verificatisi durante la campagna, garantendo il coordinamento dei partecipanti per sbloccare i tombini e rimuovere volumi ingenti di acque alluvionali che avevano causato la chiusura di varie delle strade principali. L'intervento di emergenza ha visto la rimozione di 4.316 m3 di pietre e rifiuti e di 1.173 m3 di acqua dalle strade e dai quartieri principali in 5 giorni, con una media di 12 ore di lavoro continuativo il giorno.

La campagna trova attuazione grazie a un meccanismo convalidato di assegnazione e gestione dei lavori, ivi compresa la gestione delle attività sul campo, supervisione e direzione, monitoraggio quotidiano di qualità ed efficienza, nonché la valutazione del livello di concretizzazione su base quotidiana e settimanale dei programmi e degli obiettivi della campagna.

Meravigliosa Aden ha sensibilizzato la comunità e favorito la modifica dei comportamenti, spronando i cittadini a non sporcare o gettare rifiuti sul suolo pubblico. Inoltre, le organizzazioni della società civile stanno promuovono a tutti i livelli la valorizzazione degli ambienti salubri e di una pulizia durevole della provincia di Aden.

La campagna Meravigliosa Aden si inserisce nell'iniziativa di appoggio continuativo del Regno dell'Arabia Saudita a favore del popolo yemenita nella Repubblica dello Yemen, in tutte le sue province, nell'ambito dell'attuazione del programma SDRPY, volto ad ampliare il sostegno economico e allo sviluppo in tutti i campi, contribuendo a un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di base, creando possibilità di occupazione per tutti gli yemeniti. Il programma SDRPY si pone come obiettivo il soddisfacimento delle necessità di base dei cittadini e il conseguimento di risultati che vanno a loro diretto vantaggio, tramite partnership strategiche con il governo yemenita, gli enti locali e le organizzazioni della società civile, oltre che sulla base di valutazioni delle esigenze, ristrutturazioni, bonifiche e sostegno al potenziamento della capacità di settori di particolare rilevanza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1164920/SDRPY_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1164921/SDRPY_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1164919/SDRPY_3.jpg