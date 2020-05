Eugene Kaspersky lancia un acceleratore per startup che operano nel settore del turismo

(Milano 8 maggio 2020) - Eugene Kaspersky, fondatore e CEO di Kaspersky, ha lanciato “Kaspersky Exploring Russia”, un acceleratore di startup che si occupano di turismo. Il progetto ha l’obiettivo di aiutare l'industria turistica russa in generale, e i giovani imprenditori in particolare, a sfruttare questo periodo per ampliare le opportunità delle loro imprese.

Milano, 8 maggio 2020

Eugene Kaspersky è un pioniere della cybersecurity conosciuto a livello mondiale, ma ha anche un hobby che si è trasformato in uno stile di vita: è un appassionato viaggiatore, un grande amante della natura selvaggia e del turismo d'avventura. Eugene viaggia in tutto il mondo, ma soprattutto ama esplorare il suo paese natale, la Russia, alla scoperta delle sue bellezze nascoste.

La pandemia da Coronavirus ha colpito duramente, soprattutto l'industria del turismo. La diffusione del Covid-19 ha danneggiato non solo il business esistente, ma anche i progetti e i piani per il futuro. Le aziende che operano nell’industria turistica si ritrovano senza il sostegno dei principali attori in gioco e senza l’opportunità di promuovere il proprio business per lanciare nuovi progetti. Proprio per sostenere le startup e il turismo interno russo, Eugene Kaspersky ha deciso di lanciare un business accelerator online: Kaspersky Exploring Russia.

L'acceleratore ha l’obiettivo di raccogliere i progetti turistici più interessanti e promettenti, per poi aiutare chi li ha ideati a dare davvero forma a queste idee. Sono proprio progetti di questo tipo, e gli appassionati che li sostengono, che hanno fatto diventare Eugene un grande appassionato di viaggi in Russia. Per lui ora è giunto il momento di dare qualcosa in cambio, offrendo un aiuto concreto a quei progetti che, da semplici idee, possono trasformarsi in realtà.

Commentando il progetto dell’acceleratore online, Eugene ha dichiarato: "Questa pandemia è un'esperienza tragica per tutti, ma è qualcosa che ha anche portato con sé anche un senso di unità: le persone, infatti, hanno cominciato ad aiutarsi a vicenda. Nel frattempo, noi stiamo continuando con il nostro lavoro principale, quello di garantire la sicurezza all’interno del cyberspazio, ma abbiamo deciso di fare anche qualcos’altro, offrire aiuto alle aziende che stanno soffrendo di più. E lo faremo dando loro la possibilità di concretizzare i progetti, sfruttando questo periodo difficile per ottenere qualcosa di positivo. Il nostro team, me compreso, supporterà queste iniziative grazie ai tool che abbiamo a disposizione sul fronte marketing e media. Inoltre, il nostro acceleratore aiuterà anche ad attirare gli investimenti. I partecipanti avranno la possibilità di entrare in contatto e farsi conoscere da aziende, uomini d'affari e finanziatori. Sappiamo che la pandemia cambierà l'industria del turismo, ma non per questo le persone perderanno il loro desiderio di viaggiare e di esplorare. Chi saprà utilizzare in modo saggio le opportunità di questo periodo di crisi potrà anche trarne dei vantaggi e offrire al mercato nuove modalità di approccio e nuovi progetti”.

Per aderire al programma “Kaspersky Exploring Russia” un progetto deve avere alcuni semplici requisiti: essere “Russia-oriented”, quindi avere un potenziale di sviluppo in territorio russo, appartenere al mondo del turismo ed essere smart! I partecipanti non hanno nemmeno bisogno di avere un business completamente operativo, i loro progetti potrebbero essere anche solo delle idee, ancora nelle menti dei creatori e tutte da sviluppare. Non ci sono, inoltre, limitazioni geografiche o nazionali: i partecipanti possono provenire da qualsiasi paese.

Le proposte verranno suddivise in quattro categorie:

· Progetti tecnologici (startup) nel campo del Travel Tech;

· Progetti che hanno come obiettivo quello di rendere il mondo del turismo e del tempo libero “extreme” più accessibile e popolare, facendosi carico anche della creazione delle infrastrutture, (Infrastructure Track);

· Progetti di business significativi dal punto di vista sociale nel campo dei viaggi e del turismo (Social Tech);

· Progetti di business che possano avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile (Sustainability).

La giuria - composta dallo stesso Eugene, da alcuni rappresentanti di Kaspersky e da alcuni importanti esperti del settore turistico - definirà la short list dei progetti più promettenti.

I finalisti avranno la possibilità di acquisire maggiori conoscenze, attraverso una serie di workshop e di conferenze online. Alcuni importanti esperti del settore turistico condivideranno le loro esperienze e spiegheranno come dare vita ad un business di successo. I finalisti impareranno diverse nozioni, dalla stesura di un business plan all’applicazione di una strategia di marketing. Durante il programma, i finalisti avranno non solo l’opportunità di concorrere tra loro per vincere i premi principali, ma anche di attrarre investimenti. Gli stessi docenti potrebbero mostrare interesse verso alcuni progetti, tanto da decidere di sostenerli. Il programma di accelerazione, inoltre, potrà funzionare anche come piattaforma di comunicazione per tutti quei giovani imprenditori che vogliono entrare in contatto con alcuni importanti stakeholder del settore.

I vincitori verranno annunciati e premiati direttamente da Eugene Kaspersky. Il vincitore della “medaglia d’oro” conquisterà una borsa di studio online che sarà direttamente correlata al progetto presentato. I partecipanti che guadagneranno il secondo gradino del podio saranno premiati con il sostegno per le attività di pubbliche relazioni e marketing per i loro progetti. Chi arriverà al terzo posto potrà ricevere abbonamenti software su misura per rispondere alle proprie esigenze di business.

Per tutta la durata del programma, le idee più stimolanti verranno menzionate sui canali social di Eugene Kaspersky e di influencer del mondo travel. Questi progetti potranno godere anche di opportunità lato PR sui principali media del mondo turistico.

Eugene Kaspersky spera che questa iniziativa possa aiutare gli imprenditori di talento nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Eugene si augura che possa essere un’iniziativa utile per aiutarli a trovare nuovi investitori, in modo da trasformare i loro progetti in realtà, e, quindi, dare nuovo impulso all'intera industria del turismo. Oltre a questi obiettivi, il CEO di Kaspersky spera che la Russia possa emergere, mostrandosi in una nuova luce agli occhi di tutti i viaggiatori, nazionali ed internazionali.

