Sistemare i serramenti è più semplicecon il kit di pulizia e manutenzione di Oknoplast

(Milano 12 maggio 2020) - Milano, 12 maggio 2020

La quarantena ha regalato più tempo per sé stessi, ma anche più tempo da passare all’interno della propria casa. Ed è proprio grazie alle ore trascorse tra le mura domestiche che è stato possibile accorgersi di alcuni problemi legati all’home décor. Il primo ad emergere è sicuramente quello collegato alla manutenzione dei serramenti, alle loro performance in termini di isolamento termico e acustico e alla loro estetica.

Un aiuto concreto arriva da Oknoplast. In questa situazione, in cui ci si rende conto dei problemi che riguardano gli infissi, entra in gioco il kit di pulizia e manutenzione ideato dal Gruppo: utilizzabile su tutti i serramenti in pvc, consente una manutenzione fai da te utile a sistemare quello che non va e a prevenire quello che potrebbe accadere. Insomma, un perfetto alleato per un periodo come questo. Con i prodotti studiati ad hoc per la pulizia delle finestre in PVC avere finestre a regola d’arte e sicure sarà semplice e farà sentire tutti dei perfetti manutentori!

Più tempo in casa permette di realizzare che non ci si è mai dedicati alla cura dei serramenti. E’ buona pratica effettuare la manutenzione delle finestre almeno una volta all’anno, in modo da prevenire qualsiasi malfunzionamento e spiacevoli sorprese sul lungo periodo. Grazie a Oknoplast durante questa sosta forzata tra le mura domestiche sarà possibile rimediare a questa mancanza. Il Gruppo, infatti, dispone di un kit di pulizia e manutenzione dotato dei giusti attrezzi utili a sistemare questa situazione. Nello specifico si tratta di un olio per lubrificare la ferramenta, un detergente per i profili, uno stick alla vaselina per guarnizioni e le salviette per la pulizia dei profili. Prodotti efficaci per un risultato eccellente fai da te!

Ovviamente all’interno del kit sono presenti le istruzioni per eseguire la manutenzione nel migliore dei modi. Ciascuno sarà condotto passo per passo in questa piccola “missione”: step by step Oknoplast indica al consumatore l’operazione da eseguire e i prodotti da adottare.

