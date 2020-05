Technology BSA e Rockwell Automation: il 14 maggio un webinar sugli strumenti di realtà aumentata

(Roma 12 maggio 2020) - Soluzioni Vuforia PTC a supporto delle attività produttive e dell’assistenza da remoto

Rockwell Automation, azienda fornitrice di soluzioni per l’automazione industriale e la gestione delle informazioni, promuove grazie alla partnership con PTC, realtà consolidata nel campo dei software CAD e PLM, un pacchetto di soluzioni la cui tecnologia si basa sulla realtà aumentata.

Per potervi raccontare tutte le potenzialità di questi strumenti di realtà aumentata, servirebbero pagine e pagine di parole. Per questo Rockwell Automation ha deciso di semplificare la presentazione proponendo il 14 maggio ’20 un webinar gratuito in collaborazione con uno dei suoi partner più importanti: Technology BSA, distributore autorizzato e market maker per le regioni di Lombardia e Piemonte.

Il brand offre la presentazione di un portfolio di strumenti targati Vuforia. I tecnici Rockwell Automation e Technology BSA sanno quanto sia importante in un momento di ripresa economica come quello che stiamo vivendo, avere la consapevolezza delle tecnologie a nostra disposizione, in quanto le aziende oggi necessitano di efficienza, velocità e sicurezza del personale. La tecnologia di realtà aumentata, se conosciuta bene, può essere di grande aiuto alle imprese: pensiamo a come si possono semplificare operazioni di collaborazione, manutenzione e riparazione tramite l’assistenza da remoto senza la necessità di un supporto sul luogo fisico di lavoro. Migliora l’efficienza in quanto è possibile ridurre i tempi di fermo macchina e rilevare più velocemente eventuali anomalie all’interno dell’impianto produttivo. Migliora inoltre la sicurezza personale grazie ad una mutazione della percezione dei prodotti e servizi a tutela della salute del lavoratore.

Durante il webinar verranno presentati tre strumenti di realtà aumentata:

- Vuforia Chalk

Si tratta del supporto di assistenza remota facente parte di FactoryTalk® InnovationSuite ™. Mettiamo in primo piano la necessità di velocità di ripresa dell’attività produttiva e la tutela dei nostri dipendenti. Vuforia Chalk consente di risolvere a distanza un problema e di ricevere le indicazioni dei tecnici competenti in tempo reale. Grazie alla realtà aumentata è possibile fare annotazioni direttamente sullo schermo del dispositivo utilizzato durante la trasmissione del video in modalità real-time. Il software, molto intuitivo e semplice da utilizzare, è inoltre disponibile gratuitamente fino al 30 giugno 2020.

- Vuforia Studio

E’ un ambiente di creazione capace di sfruttare la tecnologia 3D e le informazioni dell’IoT. Per chi crea contenuti industriali, questo strumento di realtà aumentata diventa davvero interessante se si considera la sua capacità di accelerare la creazione degli stessi tramite sequenze animate e CAD 3D. Inoltre grazie alla capacità di sfruttare dati IoT in tempo reale è possibile fornire più semplicemente informazioni approfondite.

- Vuforia Expert Capture

Si tratta di un ambiente di creazione di linee guida o procedure operative standard realizzate grazie alle esperienze dei dipendenti più qualificati e dedicate ai lavoratori in prima linea. Qual è il vantaggio? Potete aumentare il livello di efficienza della vostra forza lavoro! Ma non solo! Grazie a questo strumento si possono ridurre gli scarti e le rielaborazioni migliorando anche la sicurezza della vostra attività.

Il webinar Rockwell Automationdurerà indicativamente un’ora e mezza, ma se avete problemi a collegarvi all’ora scelta, non vi preoccupate. Una volta iscritti avrete la possibilità di rivedere la registrazione sulla pagina dedicata al webinar del distributore autorizzato Technology BSA! Quando volete e dove volete!

Per info ed iscrizioni:

https://www.technologybsa.com/bsa/webinar-vuforia-chalk-assistenza-remota/

Focus on…promozione Vuforia Chalk

Rockwell Automation offre la possibilità di attivare gratuitamente Vuforia Chalk fino al 30 giugno senza l’obbligo di dover acquistare il prodotto al termine della promozione. Quale momento migliore per testare uno strumento di assistenza da remoto così intuitivo e di pratico utilizzo! I tecnici Technology BSA sono a vostra disposizione per l’attivazione del servizio e l’assistenza durante l’utilizzo. Puoi ridurre i costi di supporto tecnico e i tempi di risoluzione ottenendo subito un vantaggio competitivo.

Comunicazione e Digital PR a cura di Iside Web (http://www.isideweb.com)