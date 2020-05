Le mascherine riutilizzabili dell'e-commerce GioiaPura

(Milano 13 maggio 2020) - Milano, 13 maggio 2020 - L’improvvisa epidemia di coronavirus ha colto tutti alla sprovvista e ha costretto ad adottare gravi provvedimenti a livello internazionale per arginare diffusione e vittime. In Italia solo da poco si è arrivati ad un allentamento del lockdown, che ha confinato in casa per circa 2 mesi la maggior parte della popolazione, ma il pericolo è ancora presente e la guardia rimane alta. Il Governo ha già elaborato rigide norme di comportamento che riguardano tutti i cittadini ed altre ne seguiranno, in modo da permettere la graduale apertura di attività commerciali e uffici assicurando il massimo della sicurezza.

Un dispositivo che sta diventando sempre più indispensabile per proteggere e proteggersi dal virus è la mascherina, declinata in modelli diversi che variano per materiali e durata di utilizzo. Le mascherine chirurgiche usa e getta sono certamente molto apprezzate per la loro apparente economicità, ma a lungo andare comportano un esborso economico non indifferente, oltre a rappresentare un problema ecologico in considerazione dell’uso massiccio previsto, soprattutto ora che si comincia ad uscire più spesso di casa.

Inoltre le mascherine farmacia stanno diventando sempre più introvabili ed è difficile riuscire a reperirne in quantità, costringendo le persone ad interminabili giri alla ricerca di questi fondamentali prodotti.

Fortunatamente il mondo dell’e-commerce può venire in aiuto, tramite la collezione di mascherine in tessuto lavabili, che possono essere scelte all’interno di un ampio catalogo e fatte consegnare direttamente a domicilio. In questo modo si potrà ottenere uno strumento efficace e duraturo, da utilizzare più volte, che assicura protezione e nello stesso tempo un notevole risparmio.

Il sito GioiaPura è una gioielleria online e propone sulle sue pagine tante idee regali oltre che oggetti per la casa. In questo periodo ha reso disponibili mascherine che uniscono all’aspetto della sicurezza l’attenzione alla sostenibilità ambientale, consentendo di evitare inutili sprechi ed un continuo problema di smaltimento.

Un fattore aggiuntivo riguarda l’aspetto più frivolo, ovvero quello estetico, che viene curato per offrire mascherine colorate e allegre, che possono abbinarsi al proprio abbigliamento e contribuire a dare un tocco speciale al look. Un lato comunque importante per aiutare i cittadini a rispettare le disposizioni con maggiore motivazione ed alleggerire l’atmosfera generale con il diffondersi di mascherine belle e personalizzate, che diventano un rilevante dettaglio di stile.

Da sobri modelli in tinta unita a fantasie floreali e animalier, la scelta è ampia e permette di sbizzarrirsi. È inoltre possibile trovare anche mascherine per bambini, adatte alle dimensioni del viso e decorate con disegni vivaci e spiritosi, tra tigrotti, dinosauri ed immancabili unicorni: un ottimo modo per renderne più facile l’utilizzo anche da parte dei piccoli più riluttanti.

Prodotti di alta qualità, di vari marchi e caratteristiche, diventano facilmente reperibili grazie ad un sito chiaro ed intuitivo, che consente di trovare le mascherine migliori per ogni esigenza e di effettuare acquisti online in tutta sicurezza, per ricevere a casa la protezione che serve per potersi riappropriare della propria vita e di una tanto desiderata libertà di movimento, nel rispetto della salute di tutti.

Per sapere di più sulle mascherine lavabili e visionare il catalogo completo dei prodotti potete consultare direttamente l’e-commerce GioiaPura.