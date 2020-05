SNAI – La Bundesliga riparte con il derby della Ruhr Borussia Dortmund-Schalke 04 è da «1» fisso

(Milano, 13 maggio 2020) - La vittoria dei gialloneri di Favre, secondi in classifica, vale appena 1,60, «2» a quota 5,50 - Bayern Monaco (1,22) in discesa contro l’Union Berlino mentre il Lipsia, 1,35, non dovrebbe avere problemi in casa contro il Friburgo.

Milano, 13 maggio 2020 - Una per continuare a coltivare sogni di gloria, l’altra per uscire dalla crisi. Il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 è il big match nella giornata di Bundesliga che riparte dopo due mesi per lo stop causato dal Coronavirus. I gialloneri di Favre, secondi in classifica a quattro punti dalla capolista Bayern Monaco, sono nettamente favoriti secondo i betting analyst di Snai visto che un loro successo è dato a 1,60 rispetto al 5,50 con cui sono accreditati gli ospiti che non trovano i tre punti in campionato da ben sette turni. Il Borussia dovrà fare a meno di molti elementi chiave, a cominciare dal capitano Marco Reus: il risultato più probabile appare l’1-0 per i gialloneri che si può giocare a 7,75 mentre lo stesso risultato ma in favore degli uomini di Wagner pagherebbe 16 volte la posta.

Bayern in discesa con l’Union Berlino – I campioni di Germania, primi in classifica, saranno ospiti dell’Union Berlino. Match in discesa, secondo i quotisti Snai, per Lewandowski e compagni visto che la conquista dei tre punti si trova in lavagna a 1,22. Al contrario i padroni di casa dovrebbero compiere un mezzo miracolo visto che il loro successo è bancato a 16. Gli occhi di tutti saranno per il bomber polacco del Bayern che vuol tornare subito al gol: una sua doppietta è quotata a 2,85.

Lipsia e Monchengladbach, giornata favorevole – Il Lipsia di Patrick Schick, terzo della classe, riceve un Friburgo ottavo in classifica che non dovrebbe creare particolari problemi: la vittoria numero 15 in campionato si gioca a 1,35 rispetto all’8,75 con cui sono accreditati gli ospiti. Infine il Borussia Monchengladbach, quarta forza del torneo a sei punti dalla vetta, riceve l’Eintracht Francoforte reduce da tre sconfitte consecutive in campionato: il blitz alla Commerzbank-Arena è dato a 2,35.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it