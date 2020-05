Licenza del pool HEVC/H.265 di HEVC Advance confermata FRAND a Düsseldorf

BOSTON, 14 maggio 2020 /PRNewswire/ -- HEVC Advance, amministratore indipendente di licenze, è lieta di comunicare che i licenzianti del proprio pool di brevetti HEVC/H.265 hanno ricevuto pareri favorevoli dal Tribunale distrettuale di Düsseldorf in Germania, riguardo alle procedure di infrazione brevettuale intentate contro MAS Elektronik Aktiengesellschaft ("MAS") per la violazione dei propri brevetti essenziali per lo standard di codifica video digitale HEVC/H.265. I licenzianti erano rappresentati da Eisenführ Speiser.

Dolby, GE e Philips contro MAS Elektronik Aktiengesellschaft Procedure di infrazione presso il Tribunale distrettuale di Düsseldorf Pratica n.: 4c O 44/18, 4c O 56/18, 4c O 69/18

Il Tribunale ha ritenuto che tutti i brevetti contestati sono stati violati dai prodotti di MAS conformi allo standard HEVC/H.265 e che la notifica emanata da HEVC Advance, comprendente i termini di una licenza del pool, era da considerarsi come rilasciata dagli stessi licenzianti del pool. È importante sottolineare che il Tribunale ha inoltre constatato che i termini della licenza di HEVC Advance e gli importi delle royalty offerti a MAS sono risultati equi, ragionevoli e non discriminatori (Fair, Reasonable, Non-Discriminatory, "FRAND"). In conseguenza di ciò, il Tribunale ha emanato delle ingiunzioni nei confronti di MAS.

Secondo l'amministratore delegato di HEVC Advance, Peter Moller, "Le ingiunzioni emanate dallo stimatissimo Tribunale distrettuale di Düsseldorf confermano chiaramente che il nostro programma HEVC e gli importi delle royalty sono FRAND, oltre a supportare la semplice ma efficace premessa che FRAND significa equo e ragionevole sia per gli implementatori sia per i titolari del brevetto. Siamo molto compiaciuti che il Tribunale abbia voluto esprimersi con tale chiarezza e ci aspettiamo che questa sentenza possa non solo accelerare ulteriormente un'ampia accettazione da parte del mercato del nostro pool HEVC/H.265 da parte di licenzianti e licenziatari, ma anche velocizzare ancora di più l'adozione della tecnologia HEVC/H.265 in modo che un numero sempre maggiore di consumatori possa godere di un'esperienza video migliore, anche in 4K."

