Il rilevamento della febbre di DERMALOG protegge il reparto di produzione di Drägerwerk AG

- Le catene di montaggio in molte fabbriche non si fermano nonostante la Covid-19. Anche il reparto di produzione di Dräger funziona a pieno ritmo. L'azienda tedesca produce respiratori e al momento i suoi prodotti sono molto richiesti. Per ridurre al minimo l'eventuale rischio di infezione tra i dipendenti, Dräger è ricorsa al rilevamento della febbre senza contatto di DERMALOG.

HAMBURG e LÜBECK, Germania, 13 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea al passaggio della persona, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Anche Drägerwerk AG, azienda leader nel campo delle tecnologie medicali e della sicurezza, utilizza il sistema di DERMALOG per proteggere i propri stabilimenti dalla Covid-19.

Nella sede centrale di Dräger a Lubecca, ogni visitatore che entra nello stabilimento di produzione dell'azienda è sottoposto al controllo della febbre contactless messo a punto da DERMALOG. "In questo periodo di pandemia da coronavirus, Dräger è un'azienda di importanza sistemica in quanto contribuisce a sostenere il sistema sanitario. Per garantire la continuità della nostra produzione, utilizziamo la termocamera di DERMALOG all'ingresso" afferma Stefan Dräger, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Drägerwerk Verwaltungs AG. Il sistema dell'azienda tedesca leader nel campo della biometria misura la temperatura corporea in un secondo scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, il sistema attiva un allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. La termocamera per il rilevamento automatico della febbre di DERMALOG non richiede la presenza di personale per il suo funzionamento e, di conseguenza, garantisce una maggiore sicurezza.

La termocamera di DERMALOG è stata inizialmente sviluppata per effettuare controlli alle frontiere e agli aeroporti. "Nel frattempo, il nostro rilevamento della febbre è diventato un elemento importante per la tutela della salute in molti settori" afferma Günther Mull, CEO di DERMALOG. Il sistema di rilevamento della febbre è già in uso in oltre 40 Paesi per accedere in sicurezza a negozi, uffici, capannoni di produzione, campi sportivi, luoghi in cui si tengono eventi e ospedali.

