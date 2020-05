La Sardegna a casa tua con Isolas, prodotti tipici sardi a portata di click

(Milano, 15 maggio 2020) - Milano, 15 Maggio 2020 - Grazie a Isolas, oggi deliziare il palato con i sapori autentici della Sardegna è un’esperienza accessibile a chiunque. Basta approfittare di www.isolas.it, lo shop digitale che non ha equivalenti. Raccoglie infatti esclusivamente eccellenze tipiche, realizzate da produttori locali selezionati che operano nella natura incontaminata dell’isola. C’è tutto quello che un vero gourmet può desiderare, dai dolci alle birre artigianali, con il vantaggio di un’offerta in pronta consegna, spedizioni veloci e pagamenti senza rischi.

I più ricercati prodotti sardi in pronta consegna e con pagamenti sicuri

Isolas è l’e-commerce pensato per chi vuole approfittare di quelle delizie uniche che hanno reso celebre la Sardegna. Sugli scaffali virtuali di www.isolas.it il cliente trova solo le migliori produzioni agroalimentari, espressione di territori fertili e caratterizzati da microclimi esclusivi di quest’isola.

Le aziende fornitrici sono integrate nel territorio e propongono tipicità utilizzate nei piatti più apprezzati della tradizione mediterranea. Isolas ricostruisce così, con la sua offerta, le tante unicità, le tante piccole isole di un luogo senza eguali per paesaggi, sapori e terre: la Sardegna.

isolas.it è l’occasione per vivere un’esperienza enogastronomica sorprendente. Una volta riservata a pochi fortunati e oggi finalmente disponibile per chiunque la desideri, con un click. In pochi passaggi il cliente invia l’ordine e lo riceve comodamente a casa grazie a spedizioni veloci.

Le tipicità selezionate da Isolas sono le stesse che hanno concorso a rendere la Sardegna uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di centenari al mondo. È una delle cinque regioni che compongono la Zona blu (insieme all’Isola di Okinawa, isola di Icaria, penisola di Nicoya e Loma Linda in California), dove la speranza di vita è significativamente più elevata nel raffronto con la media mondiale.

Isolas, l’acquisto prodotti sardi per chi ama qualità e sapori unici

Tra i prodotti tipici sardi ci sono birre artigianali del Birrificio Zemyna, i migliori vini sardi delle cantine Contini e Su entu (come il Cannonau, il Vermentino, il Moscato, il Nieddera), digestivi tipici, quali mirto e filu ‘e ferru. Ed anche vendita dolci sardi, come papassini e amaretti, bottarga di muggine e tonno, miele biologico (di arancio, asfodelo, eucalipto).

Sono disponibili oli extravergine d’oliva, vendita pane carasau online e guttiau, frutto della millenaria tradizione sarda, pasta (tra cui fregula sarda e malloreddus) e riso. Chi cerca invece una sintesi dell’intera offerta, può optare per i pacchi Isolas Mix, dove c’è spazio per vari prodotti agroalimentari sardi.

In merito agli aspetti più tecnici della vendita online, Isolas ricorre a soluzioni di pagamento sicure, utilizzando il servizio PayPal e certificati SSL, per proteggere i dati scambiati. La spedizione avviene in sole 24/48 ore dal pagamento.

Per ricevere assistenza e ulteriori informazioni, Isolas dispone sia di contatto email (isolasofficial@gmail.com) che telefonico (3501505684), cui s’aggiunge il form nella sezione “Contatti” del sito www.isolas.it.

Ufficio stampa Fattoretto srl

Seo e Agenzia digital pr

www.massimofattoretto.com