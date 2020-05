Kaspersky tra i top vendor del Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2020 per la soluzione Endpoint Detection & Response

(Milano 15 maggio 2020) - Milano, 15 maggio 2020

Kaspersky ha ottenuto il riconoscimento Customers’ Choice 2020 per la soluzione di Endpoint Detection & Response nei Gartner Peer Insights. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto per la componente di servizio e supporto, ricevendo una valutazione di 4,9 su 5, tra i vendor che hanno ottenuto la certificazione Customers' Choice. Nel novembre 2019 Kaspersky era stata nominata, per il terzo anno consecutivo, "Customers' Choice" per le piattaforme di protezione degli endpoint.

Gartner Peer Insightsè una piattaforma indipendente per i vendor, in cui i clienti possono fornire un feedback imparziale sui prodotti che utilizzano in diversi settori e assegnare un rating in base alla loro esperienza. Il riconoscimento "Customers’ Choice" viene assegnato in base al numero di clienti che hanno testato un prodotto e sulle relative valutazioni.

Il 97% dei clienti di Kaspersky, con 72 risposte, ha manifestato una "propensione a raccomandare" Kaspersky Endpoint Detection and Response e Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ad altri utenti. Questo riconoscimento riguarda caratteristiche come, ad esempio, il single EPP+EDR agent, l'interfaccia grafica veloce e facile da usare, l’essere cost effective, la facilità di gestione e la facilità di integrazione.

La valutazione positiva dei prodotti Kaspersky da parte dei clienti è la conferma di quanto Kaspersky abbia efficacemente sviluppato le funzionalità estese di detection and response della sua offerta. È inoltre la dimostrazione di quanto i clienti apprezzino la possibilità di disporre di un’unica soluzione sia per la protezione avanzata degli endpoint che della rete, come nel caso della Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, basata su Kaspersky EDR.

Secondo quando emerso dal report, 72 clienti certificati hanno esaminato Kaspersky Endpoint Detection and Response, fornendo un punteggio di 4,9/5 per la componente di servizio e supporto. Queste le testimonianze dei clienti:

"Una soluzione single EDR+EPP agent per prevenzione, indagini e risposta riduce i nostri costi complessivi", Head of department within manufacturing industry)

"Una piattaforma di sicurezza in grado di fare la differenza. Ho apprezzato l'interfaccia grafica, che mostra le informazioni in modo molto chiaro e funzionale, permettendo così di risparmiare tempo", Support Engineer in the services industry

"EPP all in one (Extensible Provisioning Protocol). Avevamo testato 3 diverse soluzioni EDR e solo Kaspersky ha soddisfatto le nostre aspettative. Con MITRE ATT&CK è possibile confrontare i dati di attività sospette"- Manager in the construction industry

Kaspersky è stata inoltre nominata "Customers’ Choice" per le piattaforme di protezione degli endpointper tre anni consecutivi, dal 2017 al 2019, e ha ricevuto il premio Platinum nel 2017.

Dmitry Aleshin, VP, Product Marketing di Kaspersky ha dichiarato: "In poco più di due anni, dal lancio sul mercato della nostra soluzione EDR, siamo stati in grado di ottenere la fiducia e l'approvazione dei nostri clienti in tutto il mondo e in vari settori. Riteniamo che questo riconoscimento sia un'ulteriore prova del fatto che il nostro approccio coerente alla protezione all-in-one degli endpoint soddisfi le esigenze dei nostri clienti. Continueremo a migliorare la soluzione attenendoci ai più elevati standard del settore".

Per avere maggiori informazioni su come Kaspersky offre protezione attraverso le funzionalità più recenti incluse nella soluzione Kaspersky Endpoint Detection and Response e per scaricare una copia del report completo, è possibile visitare il sito web dell’azienda.

Tutte le valutazioni e le recensioni sono datate al 31 marzo 2020.

Gartner Disclaimer

I Gartner Peer Insights Customer Choice Awards sono determinati dalle opinioni soggettive dei consumatori finali sulla base delle loro esperienze, dal numero di recensioni e dai dati applicati nel rispetto di una metodologia documentata, e non rappresentano in alcun modo il punto di vista di Gartner o dei suoi associati.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

