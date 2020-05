Le Fonti organizza la prima maratona televisiva sui temi di penale d'impresa

(Milano, 18 maggio 2020) - Dall'8 al 14 giugno, in diretta su Le Fonti TV, un panel di esperti discuterà delle nuove responsabilità penali per l'impresa a seguito dell’emergenza Covid-19. Più di 3,2 milioni telespettatori attesi, con la partecipazione di oltre 50 aziende e studi legali che si confronteranno durante le oltre 85 ore di diretta TV

Milano, 18 maggio 2020 - Come cambia la responsabilità penale per imprese e imprenditori post Covid-19? Da un lato la giustizia italiana si è paralizzata per mesi, dall’altro è aumentata la produzione normativa per contenere il nuovo rischio biologico. Come fare adesso ad affrontare la ripartenza del Sistema Paese?

Per rispondere a queste e molte altre domande che sorgono spontanee in un momento così difficile, dall'8 al 14 giugno, Le Fonti ha predisposto una settimana monotematica dedicata al penale d’impresa.

La manifestazione, attesa da 3,2 milioni telespettatori, conterà più di 85 ore di diretta e potrà fare affidamento sull’expertise di oltre 50 aziende e studi legali.

Alcuni dei nostri relatori:

Filippo Corsi, General Counsel e Chief Compliance Officer

Hitachi Rail

Andrea Di Paolo, Responsabile Affari Legali e Regolatori Sud Europa British American Tobacco

Filippo Fonzi, Legal Director Unieuro

Filippo Gaggini, Managing Partner Progressio Sgr

Alessandro Nespoli, Chief Compliance Internal Audit Officer

Prysmian Group

Paolo Quaini, General Counsel Alitalia

Cristina Rustignoli, General Counsel Generali Italia

Pierluigi Zaccaria, Head of Legal Affairs SEA Spa

Per consultare il programma e seguire la diretta sarà sufficiente collegarsi al seguente link: http://www.lefonti.tv/penale-di-impresa-tv-week/

Insieme a General Counsel e Chief Compliance Manager provenienti dai più importanti settori, apriremo il confronto sui temi più discussi del momento e analizzeremo i casi di successo e le best practice che in Italia stanno emergendo in questa fase delicata.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv,ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tv

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/