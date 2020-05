Bundesliga:Herta favorito nel Derby di Berlino e Bayern ancora saldo al primo posto

(Roma, 22 maggio 2020) - Il match di ritorno del Derby di Berlino vede l’Hertha (2,35) favorito dai bookies. Più combattuto il match Borussia M’Gladbach (2,41) – Bayer Leverkusen (2,80) mentre continua il testa a testa tra le prime due in classifica

Roma, 22 maggio 2020 – La 27esima giornata di Bundesliga si apre oggi con il derby di Berlino tra Hertha (2,30) e Union (3,15). Il match d’andata – primo storico incontro tra le due formazioni della capitale tedesca - venne vinto dall’Union, mentre oggi sia i bookies che i tifosi di Planetwin365 (41%) anticipano una vittoria dell’Hertha Berlino: la squadra di Bruno Labbadia è ripartita alla grande la scorsa settimana sconfiggendo fuori casa l’Hoffenheim con tre gol e superando in classifica proprio l’Union. Ripetere oggi lo stesso risultato di 3-0 varrebbe 21,27 volte la posta, un esito lontano dalle aspettative dei bookies i quali propendono per una vittoria di misura dei biancoblù (1-0 a 8,97) con il gol del vantaggio previsto durante il primo tempo (1,34).

Sabato il Borussia M'Gladbach (2,40) affronterà il Bayer Leverkusen (2,78) in un match dall’esito imprevedibile. La squadra del Basso Reno, a soli due punti di distanza dal secondo posto, ottiene i favori dal 40%dei tifosi mentre il 34% confida nel Bayer Leverkusen. Le due squadre si sono contraddistinte negli ultimi match per un gran numero di gol e, in questo incontro, potrebbero addirittura arrivare 4 o più reti (Over 3.5 a 2,26) con il Borussia M'Gladbach leggermente favorito sia durante il primo (2,82) che il secondo tempo (2,64).

Sempre nella giornata di sabato continuerà il testa a testa tra le prime due in classifica: il Borussia Dortmund (1,75) supportato dal 54% dei tifosi affronterà, presso la Volkswagen-Arena, il Wolfsburg (4,55) mentre il Bayern Monaco (1,14) giocherà in casa con l’Eintracht (17,00). La squadra di Lucien Favre potrebbe portarsi in vantaggio già nel primo tempo (2,23) e chiudere il match sull’ 1-2 (9,11). Ancora più probabile la vittoria del Bayern, che potrebbe regalare ai tifosi un perentorio 3-0 (8,40) e mantenere saldo il primo posto.

Chiude la giornata l’incontro Fortuna Dusseldorf (3,21) e Colonia (2,20). La formazione di casa, terz’ultima in classifica, necessita dei tre punti che non ottiene da febbraio.

