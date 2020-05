Elcomsoft rende possibile un'estrazione fisica e logica di dati valida dal punto di vista forense senza ricorrere a un jailbreak per gli attuali modelli di iPhone e per le versioni iOS

LONDRA, 26 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Elcomsoft Co. Ltd. aggiorna iOS Forensic Toolkit, uno strumento di analisi forense per l'estrazione di dati da dispositivi Apple iOS. La versione 6.0 amplia la capacità di eseguire l'estrazione full file system senza jailbreak, aggiungendo il supporto per iOS 13.3.1, 13.4 e 13.4.1. Lo strumento ora copre le diverse versioni iOS da iOS 11 a iOS 13.4.1 per gli iPhone da 6s a 11.

"È trascorso molto tempo da quando siamo riusciti a fornire supporto per l'estrazione full file system per l'attuale generazione di hardware che eseguono versioni recenti di iOS", afferma Vladimir Katalov, Presidente e CEO di Elcomsoft. "L'estrazione di dati dalle ultime e più difficili generazioni di dispositivi Apple sta diventando sempre più importante. Seguendo con attenzione le evoluzioni delle ricerche sulla sicurezza di iOS, ci impegniamo a fornire soluzioni valide dal punto di vista forense che offrano un'opportunità unica per accedere rapidamente a prove cruciali e compiere una svolta nell'indagine."

Informazioni sull'estrazione di File System senza jailbreak

iOS Forensic Toolkit 6.0 fornisce un'estrazione valida dal punto di vista forense senza jailbreak da qualsiasi dispositivo iOS fino ai più recenti iPhone 11 con iOS da 11 a 13.4.1. L'ultima release consente di colmare un ulteriore divario tra le versioni iOS escluse e non supportate, aggiungendo il supporto per l'estrazione full file system per iPhone 6s, 7, 8, X, Xr/Xs, 11 e 11 Pro di dispositivi che eseguono iOS 13.3.1, 13.4 e 13.4.1.

L'estrazione agent-based fornisce risultati e prestazioni di ottimo livello nelle estrazioni di natura forense con hashing in tempo reale delle informazioni estratte. Al momento, l'estrazione degli elementi del portachiavi (keychain) è disponibile solo per le versioni iOS fino a iOS 13.3 incluso. Per le versioni di iOS più recenti, l'agente di estrazione supporta attualmente l'acquisizione dell'intero file system. Per autenticare l'agente è necessario un ID Apple registrato all'Apple Developer Program.

Maggiori informazioni sull'estrazione completa del file system per iOS 13.3.1, 13.4 e 13.4.1.

Disponibilità

Le edizioni per Windows e Mac sono disponibili a partire da $1.495 (i prezzi locali possono variare). Il Toolkit è disponibile in versione stand-alone o incluso nell 'Elcomsoft Mobile Forensic Bundle che offre funzionalità aggiuntive.

Informazioni su Elcomsoft iOS Forensic Toolkit

Elcomsoft iOS Forensic Toolkit fornisce l'acquisizione forense delle informazioni crittografate memorizzate nei più diffusi dispositivi Apple con iOS, offrendo la possibilità di effettuare una acquisizione full file system e l'estrazione degli elementi del portachiavi dai dispositivi iOS delle ultime generazioni.

Informazioni su Elcomsoft

Fondata nel 1990, Elcomsoft Co. Ltd. è un esperto riconosciuto nel settore dell'informatica e dell'analisi forense di computer e dispositivi mobili che fornisce strumenti, formazione e consulenza a forze dell'ordine, agenzie di informazione finanziaria e d'intelligence.