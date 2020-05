Immediapress/Arena completa il pieno arruolamento per la fase 2 di ADVISE trial dell'etrasimod per la dermatite atopica e fornisce gli aggiornamenti del programma

- L'ADVISE trial di fase 2b per valutare l'etrasimod nella dermatite atopica (AD) completa l'arruolamento, raggiungendo la fascia alta del range di arruolamento targetizzato, dati di topline attesi nel Q4 2020

- Il programma Etrasimod ELEVATE UC rimane sulla buona strada

- Linee guida aggiornate per i trial di nuovo avvio, e alcuni trial in fase di pianificazione

SAN DIEGO, 26 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) ha annunciato oggi di aver completato il pieno arruolamento dell' ADVISE trial di fase 2b che valuta l'etrasimod, un modulatore altamente selettivo di ricezione di sfingosina 1-fosfato (S1P) sperimentale di nuova generazione, una volta al giorno per via orale, per il potenziale trattamento di dermatite atopica da moderata a grave. Il trial ha arruolato 140 pazienti nei siti di studio negli Stati Uniti, Canada e Australia, con un endpoint di primaria efficacia di variazione percentuale nell' Eczema Area and Severity Index (EASI) dalla linea base alla settimana 12.

"Completare l'arruolamento dell'ADVISE trial è un traguardo significativo per Arena, e siamo estremamente orgogliosi che il team sia stato in grado di raggiungere la fascia alta del nostro range di arruolamento targetizzato, soprattutto in questi tempi difficili che il nostro settore e la società stanno affrontando," ha detto Preston Klassen, M.D., M.H.S, vicepresidente esecutivo e direttore ricerca e sviluppo di Arena. "Sulla base delle proprietà intrinseche potenziali best-in-class di etrasimod, e delle prove cliniche e non cliniche riscontrate finora, siamo impegnati a guidare il suo sviluppo in condizioni dermatologiche. Siamo convinti di avere il potenziale per soddisfare il bisogno di una soluzione orale sicura ed efficace per i pazienti che convivono con la dermatite atopica. Siamo ansiosi di continuare con l'esecuzione di questo trial di fase 2b e di avere l'attesa disponibilità dei dati di topline entro la fine dell'anno."

"Siamo molto lieti di aver completato l'arruolamento del nostro ADVISE trial e del fatto che ad oggi abbiamo mantenuto le tempistiche in linea con il nostro programma globale di fase 3, ELEVATE UC. In altri programmi, continuiamo a vedere interruzioni a vari livelli a causa della pandemia da COVID-19; di conseguenza, stiamo ritirando le nostre precedenti linee guida sui trial di nuovo inizio e su alcuni trial in fase di pianificazione, compresa la valutazione dell'etrasimod nel morbo di Crohn, esofagite eosinofila, o EoE, e alopecia areata, o AA. Speriamo di poter avviare gli studi sia su EoE che AA quest'anno e stiamo considerando le opzioni per il programma sul morbo di Crohn per ottenere i dati di range di dosaggio di fase 2 nel 2021. Fin dall'inizio del COVID-19, Arena è stata vigile e proattiva nell'affrontare le complessità operative dovute all'impatto di questa pandemia globale," ha dichiarato Amit D. Munshi, presidente e AD di Arena. " Soprattutto, daremo la priorità alla sicurezza dei pazienti e dei dipendenti. Contiamo di fornire aggiornamenti periodici man mano che acquisiamo maggiore chiarezza."

Aggiornamenti del programma:

Etrasimod, olorinab e APD418 sono composti in fase di sperimentazione, non approvati per alcun uso in nessun paese.

Dichiarazioni previsionaliAlcune dichiarazioni in questo comunicato stampa sono dichiarazioni previsionali che coinvolgono un certo numero di rischi e incertezze. Tali dichiarazioni previsionali possono essere contraddistinte da parole come "previsto," "sarà," "intende," "potenziale," "linee guida," e comprendono, senza limitazioni, dichiarazioni su quanto segue: programmi clinici di Arena, comprese attivazioni di siti di studio clinico, arruolamento di soggetti di studio, sicurezza dei pazienti, momentum dello studio, fornitura di farmaci, tempistica della lettura dati e potenziali aggiornamenti futuri sui programmi clinici di Arena; la capacità di Arena di fornire una sicura ed efficace soluzione orale per i pazienti che convivono con la dermatite atopica; e il potenziale dei farmaci candidati di Arena, comprese le proprietà intrinseche potenziali best-in-class. Per tali dichiarazioni, Arena si appella alla protezione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Gli eventi o i risultati reali potrebbero differire sostanzialmente dalle previsioni di Arena. I fattori che potrebbero far sì che i risultati reali divergano sostanzialmente dalle dichiarazioni previsionali comprendono, ma non sono limitati a, quanto segue: i trial clinici e altri studi potrebbero non procedere nei tempi o nei modi attesi o del tutto; le tempistiche e i risultati di ricerca, sviluppo e riesame normativo sono incerti, e i farmaci candidati di Arena potrebbero non avanzare in fase di sviluppo o non essere approvati per la commercializzazione; arruolare pazienti nei trial clinici di Arena in corso e programmati è competitivo e difficoltoso; la durata e la gravità della recente pandemia di coronavirus (COVID-19), comprese ma non limitate all'impatto sulle operazioni cliniche di Arena, le attività dei fornitori, partner, collaboratori, licenziatari e mercati di capitali di Arena, che in ciascun caso rimangono incerte; i rischi relativi allo sviluppo e alla commercializzazione dei farmaci; Arena potrebbe necessitare di finanziamenti ulteriori per avanzare in tutti i suoi programmi, e voi o altri potreste non essere d'accordo con il modo in cui Arena alloca le sue risorse; i rischi e le incertezze relative ai flussi di cassa e i ricavi che potrebbero essere generati dalle vendite dei prodotti o da altre fonti, compreso l'impatto della concorrenza; il fatturato di Arena è basato in parte su stime, giudizi e politiche contabili, e stime incorrette o disaccordi sulle previsioni o sulle politiche contabili potrebbero risultare in cambiamenti nelle linee guida di Arena o nei risultati riportati in precedenza; i rischi correlati a nuovi dati inaspettati o sfavorevoli; i dati non clinici e clinici sono voluminosi e dettagliati, e gli enti regolatori potrebbero interpretare o soppesare l'importanza dei dati in maniera differente e raggiungere conclusioni diverse da quelle di Arena o di altri, richiedere informazioni aggiuntive, avere raccomandazioni ulteriori o cambiare le loro linee guida o requisiti prima o dopo l'approvazione; i risultati dei trial clinici e di altri studi sono soggetti a diverse interpretazioni e potrebbero non essere predittivi di risultati futuri; i dati di topline potrebbero non riflettere accuratamente i risultati completi di un particolare studio o trial; risoluzione soddisfacente di contenziosi o altri disaccordi; azioni di governi e terze parti paganti, comprese quelle relative a rimborsi e politiche prezzi; rischi inerenti al fare affidamento su licenze o accordi di collaborazione, comprese la mancanza di controllo e potenziali dispute; l'entrata in vigore o la modifica o la cessazione di licenze o accordi di collaborazione; e i diritti di proprietà intellettuale di Arena o di terze parti. Ulteriori fattori che potrebbero portare i risultati reali a differire sostanzialmente da quelli dichiarati o implicati nelle dichiarazioni previsionali di Arena sono divulgati nei documenti di Arena alla Securities and Exchange Commission (SEC), incluso ma non limitato al rapporto trimestrale di Arena sul modulo 10-Q per il trimestre concluso il 31 marzo 2020, che è stato depositato alla SEC il 7 maggio 2020. Queste dichiarazioni previsionali rappresentano il giudizio di Arena al momento di questo comunicato. Arena declina qualsiasi intento o obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, al di là di ciò che esplicitamente richiesto ai sensi della legge vigente.

