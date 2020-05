ActLight firma un accordo sulla tecnologia della sensibilità a singolo fotone con un'azienda leader nel settore dei sensori

LOSANNA, Svizzera, 27 maggio 2020 /PRNewswire/ -- ActLight, l'azienda tecnologica Svizzera nota per i suoi fotodiodi con il miglior rapporto segnale/rumore, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di servizio basato sulla tecnologia Single Photon Sensitivity con un'azienda leader nel mercato dei sensori.

"Anche se i termini dell'accordo non possono essere divulgati, siamo molto lieti che la nostra innovativa tecnologia Single Photon Sensitivity abbia attratto un attore leader nel campo dei sensori" ha dichiarato Maxim Gureev, Chief Technology Officer di ActLight. "L'adozione dell'array di diodi a valanga a fotone singolo (SPAD) nei chip di rilevamento 3D è in rapida crescita. La precisione del rilevamento 3D in applicazioni come smartphones, automobili e robotica intelligente trarrà vantaggio da questa collaborazione con il nostro cliente e il nostro talentuoso team di ingegneri sta già lavorando intensamente per realizzarla".

Informazioni su ActLight: ActLight SA, la start-up fondata nel 2011 con sede a Losanna - Svizzera, si concentra sul settore della fotonica CMOS, sviluppando un nuovo tipo di fotodiodo: il Dynamic PhotoDiode (DPD). Essendo una società fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) nel segmento della fotonica ed utilizza principalmente il modello di business delle licenze IP.

La sua tecnologia fotonica brevettata, basata su CMOS, consente il sostanziale miglioramento dell'efficienza e della precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come range meters basati sul principio Time Of Flight (TOF), monitoraggio dei segnali vitali (frequenza cardiaca, etc.), telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobili e indossabili, tecnologia medicale & welness, guida autonoma, droni e robotica.

Per ulteriori informazioni, contattaci a info@act-light.com

