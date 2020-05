Dati sul gioco online: il punto della situazione

(Roma, 27 maggio 2020) - Anche il mondo dei giochi negli ultimi tempi ha subìto gli effetti di quanto accaduto a livello nazionale. Per farci un’idea della situazione, consideriamo le informazioni raccolte dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli che sono state rielaborate ed organizzate da Ficom Leisure. La società di consulenza aziendale, specializzata nel settore delle scommesse e dei giochi, ci fornisce dei dati abbastanza puntuali sull’andamento che riguarda il settore dei giochi.

La situazione è in parte altalenante, perché le scommesse hanno visto un calo decisivo, dato dal fatto che le sale da gioco siano state chiuse, oltre che dalla scarsità di eventi sui quali è stato possibile scommettere. D’altra parte, però, sembra sia andata benissimo per slot e casinò, la cui entrata ha toccato un record di 98,28 milioni di euro. Rispetto al precedente anno ci sarebbe, dunque, stato un aumento del 45,8%.

Ottimi risultati giungono anche sul fronte dei tornei di poker, che sul mercato hanno avuto un riscontro più favorevole delle scommesse. I ricavi dei tornei di poker sono cresciuti in particolare ad Aprile, passando dai 16,10 milioni del mese precedente a 20,57 milioni di euro.Il poker, dunque, pare essersi attestato sul mercato intorno al 20,55%; mentre per le scommesse sportive ci aggiriamo intorno al 13,31%.

Questa situazione, però, potrebbe rapidamente cambiare il 14 giugno quando, secondo l’attuale decreto e salvo modifiche, anche i centri scommesse potranno riaprire. Va detto che nella versione online questi ultimi non hanno subito rallentamenti.

In effetti, tutti i dati positivi per il settore dei giochi che possiamo rintracciare nel quadro esposto da Ficom Leisure dipendono proprio dalle opportunità offerte dal web. In molti casi, infatti, la piattaforma virtuale non viene solo prediletta per l’impossibilità di recarsi in una sala da gioco fisica, ma anche perché offre delle opportunità non presenti altrove.Si pensi alla vasta gamma di portali ludici, che ci offrono giochi di ogni genere e tipologia.

D’altra parte per chi ha difficoltà ad orientarsi nel mare magnum dei giochi online sono disponibili siti come bonusupercasino.com che offrono recensioni ed elencano tutti i portali legali e affidabili. Confrontare i bonus e avere informazioni sui giochi, anche leggendo le recensioni di chi ci ha preceduti, è un modo per giocare con maggiore serenità.

Ricordiamo, a tal proposito, che per evitare di incentivare il gioco illegale è sempre bene scegliere portali che siano contrassegnati dal logo AAMS, che attesta la loro supervisione da parte del Monopolio di Stato.

A questo punto non ci resta che capire come si evolverà la situazione quando tutte le strutture saranno riaperte. Di certo i dati suddetti ci fanno riflettere sul fatto che molti italiani, che prima non consideravano i giochi online, abbiano in questo periodo acquisito maggiore fiducia nelle piattaforme virtuali.

In parte il merito di ciò è anche delle misure che negli ultimi anni sono state approntate per garantire maggiori sicurezze agli internauti. Parliamo sia dell’attività portata avanti dall’AAMS, che ha stilato anche una black list dei siti privi di licenza di gioco per l’Italia, sia dell’egregio lavoro svolto dalla Polizia Postale sul web, che raccoglie segnalazioni e denunce.

