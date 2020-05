Vesti il tuo bebè con stile e comfort, scopri Fantaztico!

(Milano 28 maggio 2020) - Milano, 28 Maggio 2020. Il piacere di vestire con capi di qualità il proprio piccolo ometto seduce lo sguardo di ogni genitore, e assicura, allo stesso tempo, comfort e stile a chi li indossa. Fantaztico rende l’acquisto dei migliori brand di abbigliamento per neonati e bambini un’esperienza divertente, conveniente e senza rischi. Come? Lo store online conta un catalogo con 2.000 modelli a stagione, con i migliori prodotti della moda 0-16 anni, reso gratuito e servizio di assistenza pronto a rispondere a ogni dubbio del cliente.

Ecco i vantaggi di scegliere Fantaztico, i top brand dell’abbigliamento neonato online

Fantaztico è il negozio online di abbigliamento per bambini più apprezzato dalle mamme, perché è riuscito ad abbinare i top brand della moda 0-16 anni (dai neonati ai ragazzi) a condizioni d’acquisto uniche. La consegna è rapida e affidabile, la versione standard si realizza nell’arco di 2-3 giorni lavorativi, mentre quella espressa avviene entro le 12:00 del giorno lavorativo successivo. E per ordini di oltre 100 euro la spedizione standard è gratuita.

Il cliente può restituire gratis ogni prodotto, fatta eccezione di quelli personalizzati. Non solo. Per supportare l’acquirente Fantaztico ha messo a punto un eccellente customer care. L’assistenza è infatti fornita via chat online, email (info@fantaztico.com) e telefono (0294751222). Insomma, c’è sempre un canale per trovare la risposta ai propri dubbi.

E per i pagamenti? Tutte soluzioni pratiche e sicure. I metodi ammessi sono: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisal Pay e Sofort. A ciò s’aggiunge l’autorevolezza di un negozio digitale operativo dal 2010.

Body per neonati e gli altri capi per i più piccini

Ma quali sono gli articoli che compongono l’offerta? La sezione Neonati 0-2 anni si articola in neonata e neonato. Qui sono riportati body neonato, pagliaccetti, tutine neonato, abiti, t-shirt, pantaloni, gonne, completini, giacche, giubbotti, camice e tanti altre soluzioni di abbigliamento neonati.

Oltre alle sezioni dedicate ai più piccoli, si trovano i capi per i bambini da 3 a 16 anni. Anche in questo caso c’è tutto quello che serve per creare tanti originali outfit per ogni occasione. Dalle situazioni dove c’è bisogno della massima comodità, come a scuola e nel tempo libero, ai momenti più formali, quali feste e cerimonie. A portata di mouse ci sono pantaloni, pullover, felpe, tute, costumi, intimo, pigiami, grembiuli, scarpe, bluse e molto altro ancora.

Quanti desiderano un tocco di personalità in più, possono poi approfittare dell’abbigliamento personalizzato per neonati e bambini. Ci si può così divertire a realizzare la propria maglietta personalizzata, scegliendo il ricamo o la stampa desiderata.

Sconti fino al 70%. Sì, su fantaztico.com ci sono grandi opportunità di risparmio. Queste offerte sono accessibili in un click visitando la sezione Outlet e i vari saldi proposti nel corso dell’anno, con occasioni relative ai prodotti delle nuove stagioni.

È una proposta, quella di Fantaztico, composta solo da top brand. Tra i tanti marchi in catalogo troviamo Absorba, Bimbus, Brums, Disney, Esprit, Levi’s Kids, Lili Gaufrette, Pepe Jeans, Primigi, 3pommes.

