bwin data center: Schalke 04 - Werder Brema: i tifosi dicono pari

Dopo lo scontro diretto di martedì 26 tra Bayern e Borussia che ha visto la squadra di Monaco imporsi di misura per 1 a 0, la Bundesliga sembra colorarsi sempre più di rosso e bianco merito soprattutto della strepitosa difesa della squadra allenata da Hans-Dieter capace di subire solamente 2 goal nelle ultime 6 giornate.

I campioni in carica incontrano l’ultima classificata, il Dusseldorf per una partita che non offre molte sorprese sulla carta: secondo i dati raccolti dal bwin data center il 97% dei tifosi attende la vittoria del Bayern e il 99% si aspetta più di 2 goal.

Partita molto più equilibrata tra lo Shalke 04 e il Werder Brema dove il 66% degli appassionati si aspetta un pareggio, il 27% la vittoria fuori casa del Werder e solamente il 6% crede nella vittoria dello Shalke, ma le due squadre non giocheranno in difesa per l’81% degli scommettitori che punta sull’Over 2,5. Un’altra partita che si preannuncia piena di sorprese è il match tra Friburgo e Leverkusen dove al contrario della quota data dai bookmaker, il 49% dei tifosi vede i padroni di casa vincitori.

Per un'altra settimana la Bundes non si risparmia: secondo i dati analizzati dal bwin data center le principali partite del weekend - per oltre il 70% dei tifosi - daranno spettacolo con più di due goal a match. Bayern Monaco e Lewandosky sono ancora i favoriti per la vittoria del campionato e del titolo marcatori mentre salgano leggermente le quote del Lipsia ai danni dello sconfitto Dortmund per la vittoria finale.

