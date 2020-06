Il sistema di storage all-flash Huawei OceanStor Dorado si aggiudica il Best of Show Award all'Interop Tokyo 2020

TOKYO, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'Interop Tokyo 2020, la più grande fiera ICT in Giappone, il sistema di storage all-flash di prossima generazione OceanStor Dorado di Huawei ha ricevuto il plauso degli esperti IT aggiudicandosi il Best of Show Award. Il prodotto, eseguibile su architettura SmartMatrix, stabilisce un punto di riferimento in merito all'affidabilità tollerando il guasto di 7 controller su 8. È il primo sistema di storage a produzione e transazione con ottimizzazione automatica gestito dall'architettura AI ad utilizzare hardware e algoritmi di alto livello per migliorare le prestazioni del servizio del 20%. La serie all-flash OceanStor Dorado offre una potente capacità di calcolo per le attività giornaliere oltre a migliorare il tasso di riduzione dei dati di oltre il 30%.

Il dott. Peter Zhou, Presidente della Linea di prodotti a visione intelligente e storage di dati di Huawei, ha accettato questo premio con entusiasmo. In merito al premio ha detto "Siamo contenti che il nostro sistema di storage all-flash OceanStor Dorado di prossima generazione si sia aggiudicato il Best of Show Award a Tokyo. Dal 2017 è la seconda volta che il Huawei OceanStor Dorado si aggiudica questo premio, siamo pertanto contenti le sue prestazioni avanzate e rigide stiano ricevendo il meritato riconoscimento da parte del mercato IT giapponese." Peter ha poi aggiunto, "L'attuale tendenza mostra che nella nostra economia digitale, le nuove connessioni e applicazioni 5G e AI hanno accelerato la produzione e il flusso di dati, e causato un aumento della frequenza delle transazioni digitali di oltre 10 volte. Oggi le aziende hanno bisogno di gestire i servizi con un tempo di risposta inferiore a 1 ms, pertanto l'infrastruttura dati convenzionale deve essere aggiornata." È su questo background che Huawei ha rilasciato la sua serie di sistemi di storage alla-flash OceanStor Dorado di prossima generazione. Il team di storage di Huawei ha lavorato sui principali scenari di produzione e transazione per 10 anni, ed è riuscito a definire diversi punti di riferimento in materia di prestazioni, affidabilità e intelligenza. "La nostra serie è progettata per aiutare i clienti in Giappone e nel resto del mondo a usare un sistema di archiviazione più stabile e affidabile, oltre a trovare valore nei propri dati."

Basato su una piattaforma unica di accelerazione end-to-end e una soluzione NOF+ innovativa, il sistema di storage all-flash OceanStor Dorado di prossima generazione di Huawei può raggiungere 20 milioni di IOPS e una latenza di 0,1 ms, definendo un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni. L'elevata affidabilità dell'architettura SmartMatrix garantisce che un singolo sistema tolleri il guasto di un massimo di 7 controller su 8, garantendo la continuità dei servizi importanti. L'architettura AI sfrutta una piattaforma hardware intelligente, software e algoritmi di machine learning per ottimizzare automaticamente l'allocazione delle risorse di storage, migliorando la percentuale di riscontri della cache di lettura del 20% e migliorando l'utilizzo dello storage.

Dal lancio del sistema di storage all-flash OceanStor Dorado di prima generazione nel 2010, Huawei ha investito molto nel campo all-flash. Attualmente, il sistema di archiviazione all-flash di Huawei ha servito oltre 10.000 aziende in tutto il mondo ed è stato riconosciuto come leader nel Magic Quadrant di Gartner, posizionandosi al primo posto sia nella quota di mercato cinese sia nel tasso di crescita del mercato globale. Per maggiori informazioni sul sistema di storage all-flash OceanStor Dorado di Huawei, visitare il sito web https://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/storage/all-flash-storage.

Interop Tokyo è un prestigioso evento nel settore del calcolo di rete e la più grande e influente fiera ICT in Giappone, con Best of Show Award assegnato ai migliori prodotti dell'anno. Ogni anno un team competente composto da esperti autorevoli e docenti universitari seleziona ed esamina i prodotti e soluzioni più innovativi, tutti con un elevato valore commerciale, tra centinaia di soluzioni proposte. Dopo aver primeggiato in più riprese tra i fornitori selezionati, Huawei OceanStor Dorado V6 si è aggiudicato il Best of Show Award, denotando i suoi vantaggi tecnologici unici e il riconoscimento da parte delle autorità del settore.

—Fine—

Informazioni su Huawei

Huawei è un fornitore leader globale di infrastrutture tecnologiche per l'informazione e le comunicazioni (ICT) e dispositivi smart. Con soluzioni integrate nei quattro domini chiave, reti di telecomunicazione, IT, dispositivi smart, e servizi cloud, ci impegniamo a portare il digitale in ogni persona, casa e organizzazione per un mondo intelligente completamente connesso.

Il portafoglio end-to-end di prodotti, soluzioni e servizi di Huawei è competitivo e sicuro. Mediante la collaborazione aperta con i partner dell'ecosistema, creiamo un valore durevole per i nostri clienti, lavoriamo per migliorare le persone, arricchire la vita domestica e ispirare l'innovazione nelle organizzazioni di tutte le dimensioni e forme.

In Huawei, l'innovazione è incentrata sulle necessità dei clienti. Investiamo molto sulla ricerca di base, concentrandoci sulle tecnologie rivoluzionarie che fanno avanzare il mondo. Contiamo oltre 188.000 dipendenti dalla fine del 2018, e operiamo in oltre 170 Paesi e regioni. Fondata nel 1987, Huawei è una società privata la cui proprietà totale è dei propri dipendenti.

Per maggiori informazioni, visitare Huawei online al sito web www.huawei.com o seguiteci su:

http://www.linkedin.com/company/Huawei http://www.twitter.com/Huawei http://www.facebook.com/Huawei http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1176775/image_5011010_42254476.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1176774/image_5011010_42254835.jpg