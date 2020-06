Cint è stata scelta da GfK per accelerare la raccolta dati e trasformare l'efficienza operativa

Il leader consolidato in materia di dati e insight continua la sua crescita nel settore della ricerca sfruttando la tecnologia automatizzata di Cint

STOCCOLMA, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- GfK, azienda leader nella ricerca di mercato, ha selezionato la piattaforma tecnologica automatizzata di Cint nell'ambito di un programma in corso volto a trasformare la sua efficacia di digital marketing e le sue attività di insight dei consumatori. Grazie alla sua esperienza riconosciuta nel favorire la tecnologia della ricerca di mercato per le compagnie insight di maggior successo al mondo, Cint è sicuramente adatta per automatizzare le operazioni di campionamento di GfK.

GfK ha individuato l'esigenza cruciale di accelerare i propri flussi di lavoro operativi e quelli della catena di approvvigionamento per poter fornire ai propri clienti gli insight e le analisi in maniera più tempestiva. Joshua Hubbert, COO di GfK, ha dichiarato: "La collaborazione con Cint ci permetterà di accelerare il nostro percorso verso un approccio programmatico al campionamento. L'integrazione della tecnologia e dei partner fornitori di Cint ci permetterà di trasformare e ottimizzare le nostre complesse operazioni di ricerca digitale."

La soluzione di Cint verrà introdotta nell'hub europeo di project management di GfK e riunirà i pannelli di GfK con un mercato privato di numerosi fornitori strategici di GfK, accanto all'Open Exchange di Cint, che conta più di 100 milioni di membri. Questa mossa permetterà ai ricercatori di GfK di accedere immediatamente ad uno dei più grandi pubblici combinati al mondo. La collaborazione con Cint eliminerà la necessità di una gestione manuale del lavoro sul campo del progetto, come il controllo e l'ottimizzazione dei costi di campionamento e la garanzia di fattibilità.

Greg Dunbar, EVP di Enterprise Solutions di Cint, ha affermato: "Siamo molto contenti di essere stati scelti da GfK e l'implementazione è già ben avviata. Stiamo lavorando in stretto contatto con la rete esistente di fornitori di GfK. Il nostro obiettivo è quello di fornire un valore aggiunto non solo a GfK e ai suoi clienti, ma anche all'intero ecosistema di fornitura di campionamento man mano che il settore è sempre di più orientato verso l'automazione della catena di approvvigionamento."

Informazioni su CintCint è il pilastro tecnologico delle aziende di maggior successo al mondo nel campo dell'insight. La piattaforma di Cint automatizza il lavoro sul campo e le operazioni di campionamento in modo da poter permettere alle aziende di raccogliere insight in modo più veloce, economico e su larga scala. Cint ha anche il più grande scambio di campionature al mondo, che mette in contatto gli acquirenti di campionature con più di 100 milioni di consumatori coinvolti in oltre 150 paesi. Oltre 2.000 ricercatori, agenzie e marchi, tra cui Kantar, Zappi, GfK e SurveyMonkey, utilizzano Cint per trasformare il loro modo di raccogliere gli insight e per essere competitivi sul mercato. Cint possiede un team in continua crescita in 14 uffici situati in tutto il mondo, tra cui Londra, New York, Stoccolma, Los Angeles, Atlanta, Barcellona, Tokyo e Sydney. (www.cint.com)

Contatto media: Shawn Cabral, shawn.cabral@cint.com, +44 20 3514 2100

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1084309/Cint_Logo_Logo.jpg