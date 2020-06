Caffè espresso napoletano sempre piu' al top secondo l'International Taste Institute

(Milano, 9 giugno 2020) - Caffè Borbone si aggiudica il Superior Taste Award 2020 con la Miscela Suprema/Oro, per le sue capsule compatibili dal gusto eccezionale

Anche quest’anno, la giuria internazionale composta da professionisti come Chef e Sommelier dell’International Taste Institute, leader mondiale nella valutazione e certificazione di alimenti e bevande di consumo, ha valutato il gusto dei prodotti alimentari in lizza per la certificazione Superior Taste Award. Il Superior Taste Award è uno dei riconoscimenti più rinomati al mondo perché focalizzato al 100% sulla valutazione professionale del GUSTO, con una metodologia rigorosa che esamina i campioni alla cieca e in religioso silenzio, in maniera obiettiva e indipendente, senza che la marca influenzi i giurati. La valutazione non dipende dal gusto personale dei giudici ma da una stima intrinseca della qualità organolettica dei prodotti, l’obiettività è garantita da un approccio sistematico basato sul metodo di analisi sensoriale edonica internazionale. (Fotogallery)

Tra le aziende italiane premiate con il Superior Taste Award, Caffè Borbone, azienda napoletana riconosciuta a livello nazionale come una delle migliori imprese produttrici di caffè e rinomata soprattutto per il caffè porzionato, porta a casa un altro traguardo. Caffè Borbone ottiene punteggi altissimi, nettamente superiori alla soglia del 70%, “portando a casa” due ambiti Superior Taste Award, con tre e due stelle.

Caffè Borbone si aggiudica, ben 3 Stelle con un punteggio superiore al 90% ottenendo il giudizio definito “Gusto Eccezionale” per la referenza Caffè Borbone Miscela Suprema/Oro – con le sue capsule compatibili con macchine a marchio Lavazza®* A Modo Mio®*.

Questo non è l’unico riconoscimento che Caffè Borbone ottiene. Infatti, la referenza Caffè BorboneMiscela Suprema/Oro – con le sue capsule compatibili con macchine a uso domestico a marchio Nespresso®*, consegue lo stesso Superior Taste Award con due stelle grazie a un punteggio che oscilla tra l’80 e il 90%, fascia che attribuisce al prodotto la definizione di “Gusto Notevole”.

Così –commenta- il prestigioso riconoscimento internazionale - Massimo Renda, presidente esecutivo del brand Caffè Borbone: “Il conseguimento delle due stelle assegnate l’anno scorso dall’International Taste Institute al nostro caffè mi resero orgoglioso. Quest’anno che abbiamo ottenuto, non solo le due stelle, come l’anno scorso, ma raggiunto anche il traguardo delle tre stelle, prendo atto del fatto che il nostro incessante impegno nella ricerca della perfezione è sempre più premiato dai consumatori, così come dagli esperti nel settore. La nostra mission, da sempre, è quella d’innovare il processo produttivo, ovviamente mantenendo salda la tradizione del caffè espresso napoletano e nel pieno rispetto di chi, ogni giorno sceglie il nostro caffè. Sono entusiasta di questo nuovo successo ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno reso possibile questo risultato.”

Un successo per Caffè Borbone, ma che dà lustro all’intero Made in Italy che in questa competizione ha registrato, in media, punteggi altissimi rispetto agli altri paesi e per svariate categorie. Particolarmente meritevole, quest’anno, la categoria del Caffè Italiano, che con

una sempre più crescente presenza di grandi e piccole torrefazioni italiane, rende il caffè uno dei prodotti di punta dell’Italia, anche al di fuori dei suoi confini.

*Nespresso® e *Nescafé® *Dolce Gusto® sono marchi registrati di Societè des Produits Nestlè® S.A. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè® S.A. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Nespresso ® *Lavazza ®, *A Modo Mio ®, sono marchi di proprietà di Luigi Lavazza S.p.A.®. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Luigi Lavazza S.p.A.®. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Lavazza ® A Modo Mio ®.

