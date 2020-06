Turismo di prossimità: la community di Travel365 promuove l'Italia

(Roma, 10/06/2020) - Roma, 10/06/2020 - «Finalmente riparte il turismo, la bellezza dell'Italia non è mai andata in quarantena»

Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha dato nuova speranza alle migliaia di aziende italiane che lavorano nel settore turistico. Albergatori, guide e accompagnatori, agenti di viaggio e in generale centinaia di migliaia di professionisti e addetti ai lavori bloccati da mesi e abbandonati al proprio destino, hanno tirato un piccolo sospiro di sollievo. Un sospiro a bocca stretta però, perché la situazione resta drammatica, ed ora più che mai il settore turistico ha bisogno di aiuti concreti da parte dello stato.

E nell’attesa che le istituzioni si diano da fare (in tal senso il Bonus Vacanze può rappresentare un aiuto valido), diverse associazioni, portali specializzati e community online hanno cominciato a fare la propria parte, sensibilizzando gli italiani sull’importanza del Turismo di prossimità nell’immediato futuro.

Tra le tante iniziative lanciate, merita una menzione quella di Travel365.it, una community online costituita da oltre 20.000 viaggiatori e ben 500 travel blogger specializzati, appassionati che giornalmente condividono opinioni, esperienze e consigli tramite articoli e diari di viaggio dall’alto contenuto informativo.

Il sito propone classifiche e guide di viaggio smart, consigli pratici per visitare i principali luoghi di interesse turistico in Italia e nel mondo, e si basa sui concetti di collaborazione e condivisione. Ogni utente iscritto può dare il proprio contributo segnalando luoghi, proponendo immagini e raccontando agli altri le proprie esperienze di viaggio.

Già nelle settimane del lockdown, la community aveva lanciato un forte segnale tramite la rubrica “Viaggiamo con la mente” sul sito e sulle pagine social, grazie alla quale giornalmente veniva celebrata la bellezza italiana attraverso tour virtuali alla scoperta del Bel Paese. Dal momento in cui è stato dato il via libera, il portale ha avviato una campagna di comunicazione ancor più strutturata che prevede la pubblicazione quotidiana di contenuti interamente dedicati all’Italia. Dalla classifica sulle spiagge più belle, fino all’elenco dei piccoli borghi da visitare, passando per le attrattive da non perdere regione per regione. Ma soprattutto, una serie di articoli-focus interamente incentrati su specifiche piccole località turistiche meno conosciute. Un piano editoriale costituito da centinaia di articoli, la cui realizzazione ha coinvolto migliaia di locals, impegnati a ri-scoprire, promuovere e valorizzare la propria città, la propria regione, il proprio paesino. L’obiettivo della campagna è ridare il giusto spazio alle piccole realtà che, grazie ad ogni singolo contributo, possono diventare enormi universi di esperienza. Chiunque abbia la passione per i viaggi, chiunque abbia la voglia di raccontare i luoghi in cui cui è cresciuto, in cui vive o che semplicemente ama, può farlo registrandosi al sito, rispondendo ai sondaggi, scrivendo diari e proponendo segnalazioni, correzioni e modifiche.

Un’iniziativa sicuramente lodevole, che merita massima risonanza in quanto può aiutare nel concreto le realtà più piccole messe in ginocchio dal blocco dei flussi turistici e dalla crisi.

INFO E DETTAGLI

Travel365 è la prima guida di viaggio libera e collaborativa italiana. Offre informazioni, consigli di viaggio, classifiche su destinazioni in Italia e nel mondo.

Sito web: www.travel365.it

Contatti: info@travel365.it