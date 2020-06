La sonnenCommuninty contribuisce a stabilizzare la rete elettrica nazionale e i clienti sonnen in cambio beneficeranno di un bonus di 1.500 kWh di energia all'anno

(Bergamo, 11 giugno 2020) - Bergamo, 11.06.2020 Anche in Italia le utenze domestiche intervengono per sostituire parte della generazione di energia prodotta da centrali elettriche fossili: sonnen connette le sonnenBatterie distribuite sul territorio in una grande batteria virtuale (VPP) che fornisce servizi di stabilizzazione alla rete elettrica nazionale italiana.

Un risultato importante per il sistema energetico del futuro in Italia: le prime sonnenBatterie che sono state integrate nelle unità virtuali aggregate miste (UVAM) gestite da EGO vengono ora utilizzate per fornire servizi di stabilizzazione alla rete elettrica nazionale.

Il progetto sviluppato in modo congiunto da sonnen ed EGO fornisce un contributo all’implementazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima (PNIEC), operativo da gennaio 2020. Tale piano pone importanti obiettivi di produzione da fonti rinnovabili volti a favorire una riduzione delle emissioni che hanno un impatto sul clima e sull’ambiente, aumentando al contempo l'efficienza e l’affidabilità dell'approvvigionamento energetico in Italia. La stabilizzazione della rete di distribuzione attraverso i sistemi di accumulo residenziali rappresenta un modello innovativo e con ridotte emissioni di CO2 rispetto al sistema energetico tradizionale basato su grandi centrali elettriche con produzione di energia fossile e contribuisce quindi in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi.

L’elemento chiave in tale contesto è la sonnenCommunity, una delle più grandi community energetiche al mondo. La sonnenCommunity è costituita dall’insieme di tutti i proprietari di una sonnenBatterie potenzialmente interconnessi tra loro in una grande batteria virtuale che, oltre a fornire energia ai propri utenti, da oggi è pronta a fornire preziosi servizi di bilanciamento alla rete elettrica. A loro volta clienti sonnen, grazie al servizio sonnenFlat 1500, possono beneficiare di un bonus di 1500 kWh di componente energia all'anno riconosciuto direttamente in bolletta, senza limiti mensili, per coprire i consumi residui, non coperti dall’energia autoprodotta.

Questo è il primo vero passo verso un sistema energetico decentralizzato per chi possiede un’abitazione. Fino ad oggi le famiglie che abitano in una casa indipendente con un impianto fotovoltaico e una sonnenBatterie potevano coprire fino al 75% del fabbisogno elettrico annuale con energia solare pulita autoprodotta.

Ora possono fare molto di più: ogni cliente sonnen può contribuire infatti personalmente ad un modello di smart grid nel quale i consumatori e i piccoli prosumer avranno un ruolo sempre più cruciale nel bilanciamento della rete elettrica.

Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella complessa partita della transizione energetica in Italia e nel concretizzarsi della vision di sonnen. L’azienda tedesca, che da marzo 2019 fa parte del gruppo Shell, è uno dei leader mondiali nel mercato dei sistemi di accumulo domestici, con oltre 50.000 unità installate in tutto il mondo .

Il Virtual Power Plant sonnen ed EGO in Italia

Le sonnenBatterie installate nelle case delle famiglie italiane sono state integrate nella UVAM (Virtual Power Plant) di EGO, il principale operatore energetico in Italia nella gestione del dispacciamento di impianti di generazione distribuita, con oltre 1.500 impianti sotto contratto e oltre 2.500 MW di potenza nominale. Il progetto UVAM promosso da Terna e ARERA consente alla generazione distribuita e alle fonti rinnovabili di partecipare ai servizi di rete e al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD).

Le sonnenBatterie e le unità di produzione e consumo aggregate da EGO, dislocate in diverse regioni italiane, realizzano una centrale elettrica virtuale con oltre 140 MW di potenza modulabile, pari a circa il 15% dell'intero mercato.

La partnership tra Sonnen ed EGO era già stata siglata nel giugno 2019. Entrambe le parti sono molto soddisfatte della riuscita integrazione delle sonnenBatterie nella VPP di EGO e dei risultati ottenuti:

"Da oggi - sottolinea Vincenzo Ferreri, Managing Director sonnen Italia - la sonnenCommunity sta contribuendo a stabilizzare il sistema elettrico. Contrariamente alle soluzioni tradizionali, le sonnenBatterie sono in grado di rispondere prontamente alle esigenze della rete, aumentando la sicurezza di tutti gli utenti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti dal PNIEC. Mediante evoluti algoritmi di ottimizzazione, ciascuna batteria viene gestita all’unisono nella Community, in una centrale elettrica virtuale composta da migliaia di piccole unità virtuose, i cosiddetti prosumer, ovvero i cittadini che, muniti di un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo intelligente sonnen, bilanciano le oscillazioni della rete elettrica. In questo modo contribuiscono attivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla realizzazione delle smart grid del futuro e, al contempo riducono al minimo i propri costi energetici domestici.”

"La collaborazione con sonnen conferma il nostro posizionamento come operatore energetico all'avanguardia; siamo infatti fra i primi in grado di stabilizzare la rete utilizzando anche piccole unità domestiche - aggiunge Carlo Corallo, amministratore delegato del gruppo EGO. Investiamo da anni nell'innovazione per il settore energia e disponiamo oggi di un'infrastruttura tecnologica integrata per il monitoraggio e l'analisi dei dati mediante la quale eroghiamo servizi energetici ad alto valore aggiunto che ci permettono di integrare in UVAM sia unità di grosse dimensioni e potenze elevate che piccoli impianti".

sonnen

Il Gruppo sonnen è uno dei produttori leader, a livello mondiale, di sistemi di accumulo domestici intelligenti e pioniere di tecnologie che promuovono un sistema energetico pulito e decentralizzato. Per la sua tecnologia sonnen ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, come una delle aziende più in espansione in Germania e in Europa. Con la sua batteria virtuale, costituita da un gran numero di sistemi di accumulo domestici connessi in rete, sonnen offre servizi altamente innovativi per i gestori di rete e i clienti. sonnen è presente, con i suoi sistemi, in numerosi paesi e con proprie sedi in Germania, Italia, UK, Australia e negli USA. Nel mese di marzo 2019 è stata acquisita al 100% da Shell e fa parte della divisione Shell New Energies.

Gruppo EGO

Il gruppo EGO opera da oltre dieci anni in Italia nel mercato dell’energia con un’offerta completa che comprende trading di energia e servizi energetici integrati. Il portafoglio gestito è tra i più ampi e diversificati in Italia, con oltre 2'500 MW di impianti a fonti rinnovabili e generazione distribuita. La forte esperienza di mercato viene combinata con la profonda conoscenza tecnica sui temi di energy management (efficienza energetica, monitoraggio e controllo, analisi e ottimizzazione dati) in modo da offrire servizi e generare forte valore per i Clienti.

Il gruppo EGO mediante EGO Venture, il proprio venture-capital, investe nello sviluppo di tecnologie innovative nelle aree strategiche dell’intelligenza artificiale, energy IoT e mobilità elettrica, ciò che consente di disporre di una piattaforma digitale molto sofisticata e performante per qualsiasi attività di servizio in ambito energy tech.

www.ego.energy

Per info:

Karin Nicoli

Responsabile Marketing sonnen

k.nicoli@sonnen.it

Olga Calenti

Ufficio Stampa EGO

olga.calenti@updating.it