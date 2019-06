SDRPY ha aperto una sede ad Al-Jawf provincia dello Yemen

L'attrice Sophia Zaccaron rivela su Youtube: io abusata a 15 anni

Roma, 25 giu. (askanews) - "Sono passati 13 anni da quando è successo, da quando sono stata violentata". Così l'attrice friulana Sophia Zaccaron, oggi 28 anni e con una piccola parte nel cast di The New Pope di Paolo Sorrentino, rivela nel video "Un messaggio importante sulla violenza sessuale" postato su Youtube la violenza subita quando aveva 15 anni. "All'inizio mi vergognavo molto, non l'ho ...