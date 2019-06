Kalaguard® SB benzoato di sodio riceve l'approvazione UE in conformità al Regolamento sui Biocidi (BPR)

- VANCOUVER, Washington, 21 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Emerald Kalama Chemical ha ricevuto l'approvazione dagli stati membri dell'Unione Europea per la registrazione del conservante Kalaguard® SB, a base di benzoato di sodio, che inibisce la proliferazione microbica in prodotti per la cura della casa come pulitori, detergenti, detersivi liquidi per il lavaggio a mano delle stoviglie e ammorbidenti per tessuti.

Il benzoato di sodio è un conservante affidabile ed efficace che viene utilizzato da anni in prodotti alimentari, bevande e prodotti per la cura personale Tuttavia, non è stato finora disponibile per le formulazioni destinate alla cura della casa, e lo diventa finalmente con la registrazione - da parte di Emerald - di Kalaguard® SB ai sensi del Regolamento UE (BPR) PT 6.

"Restrizioni normative e preferenze dei consumatori stanno imponendo una pressione crescente su molti dei composti chimici conservanti tradizionali usati per la cura della casa. Nuovi conservanti devono essere registrati, e in mancanza di nuove registrazioni per anni, il ventaglio di opzioni di conservanti ha continuato a restringersi. Abbiamo intravisto l'opportunità di produrre un'alternativa attraente che fosse efficace, ecologica e facile da usare", ha detto Paul Hogan, vice presidente e direttore generale del ramo Consumer Specialties di Emerald Kalama.

Kalaguard® SB benzoato di sodio è classificato dalla Commissione Europea come una sostanza a basso rischio per i prodotti normati dalla BPR ed è preferito rispetto ai biocidi classici per incoraggiare l'uso di prodotti dal profilo più favorevole per l'ambiente o per la salute degli esseri umani e degli animali.

"Il consumatore di oggi pretende garanzie sul fatto che i prodotti acquistati abbiano un profilo ecologico e siano privi di rischi per l'uso in ambiente domestico. Per questi motivi, Kalaguard® SB rappresenta una soluzione molto a misura di consumatore. È identico a sostanza naturale, biodegradabile e autorizzato per l'uso in programmi "green label" come Ecocert, Ecolabel e Nordic Swan. È anche classificato come non sensibilizzante e non irritante per la pelle", ha detto Paul Wanrooij, direttore di sviluppo del business globale di Consumer Specialties.

Wanrooij ha indicato che Kalaguard® SB presenta anche benefici per il formulatore, in quanto facile da usare e da incorporare in un'ampia varietà di prodotti per la casa. È praticamente inodore e incolore, resiste all'ingiallimento e in generale ha uno scarso impatto sulla viscosità.

Emerald produce Kalaguard® SB nel suo stabilimento di Rotterdam, nei Paesi Bassi, conformandosi ai più alti standard di qualità e responsabilità aziendale, tra cui ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001.