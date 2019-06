Supermicro presenta i primi sistemi di server e di storage che supportano EDSFF, il primo standard del settore Open compatto per lo storage ottimizzato All-Flash NVMe

- SAN JOSE, California, 25 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi la prima famiglia di sistemi di server e storage che supportano le unità NVMe EDSFF (Enterprise and Datacenter Storage Form Factor) del settore.

EDSFF è la prima specifica standard del settore NVMe all-flash NVMe ottimizzata per lo storage; porta NVMe a un livello superiore con una densità più elevata, una migliore gestibilità e un'efficienza termica ottimale. EDSFF è costruita sulle capacità NVMe e offre un throughput sei volte superiore e una riduzione della latenza sette volte superiore rispetto alla memoria flash tradizionale. Funziona sia con unità lunghe (E1.L) che con quelle corte (E1.S) e molti produttori di unità supportano EDSFF, offrendo ai clienti opzioni più ampie di storage con densità fino a 1 o mezzo petabyte in 1U.

"Supermicro è il primo a commercializzare sistemi di server e di storage che supportano EDSFF", ha affermato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Offrendo la linea più ampia del settore di sistemi NVMe, ibridi NVMe e SATA, l'aggiunta di EDSFF ci mantiene nella nostra posizione di leader del mercato NVMe. Queste unità NVMe ottimizzate supportano fino a 32 unità sostituibili a caldo in 1U, ideale per i carichi di lavoro ad alte prestazioni o per software specifico di storage ottimizzato per IOPS. EDSFF stabilisce un fattore di forma comune che riteniamo sarà predominante in futuro."

"L'ultimo standard industriale NVMe storage è una svolta per il mercato", ha dichiarato Jake Roersma, Vice presidente Piattaforma di ingegneria presso Netskope. "Un fattore di forma ottimizzato per SSD ha dimostrato di offrire prestazioni superiori semplificando al contempo l'integrazione con standard di tipo open. Supermicro continua ad essere all'avanguardia fornendo il portafoglio più completo di prodotti NVMe, il miglior costo e la migliore disponibilità".

I prodotti della famiglia EDSFF di Supermicro:

BigTwin™

Il nuovo e unico sistema a quattro nodi BigTwin 2U offre le massime prestazioni (IOPS/GB) con dieci unità E1.S più due SATA M.2 per nodo. L'efficienza multi-nodo di BigTwin, leader del settore, con alimentazione e raffreddamento condivisi, viene migliorata con l'efficienza termica dei convertitori EDSFF per offrire un ulteriore risparmio di risorse. Senza compromessi sulle caratteristiche, ogni nodo supporta anche due processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione fino a 205 watt e 24 DIMM.

1U Systems Corporation

La linea Supermicro Petascale di server di archiviazione 1U all-flash NVMe™ 1U supporta tecnologie flash di nuova generazione con larghezza di banda dati fino a 52 GB/secondo, elevate prestazioni IOPS, NVMe over Fabrics e facilità di manutenzione.

I nuovi sistemi EDSFF Petascale EDSFF ottimizzano capacità ed efficienza ($/GB/Watt) e includono il tipo 1U Petascale E1.L con supporto per 32 unità E1.L ad alta capacità; il 1U Petascale E1.S, un sistema di profondità di 30" con supporto per 32 unità E1.S ad alta capacità; e, il Petascale JBOF che supporta 32 unità E1.L per l'espansione dello storage e la connettività fino a otto host. Tutti questi sistemi sono ora disponibili.

Supermicro offre anche un sistema 1U Petascale ottimizzato per unità NVMe con fattore di forma NF1 che viene spedito in grandi quantità dal 4° trimestre 2018. Come i sistemi EDSFF Petascale, anche il modello 1U Petascale NF1 supporta 32 unità ad alta capacità.

Per maggiori informazioni sui prodotti EDSFF Supermicro, visitate il sito www.supermicro.com/NVMe.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.(SMCI)Supermicro®, innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/926584/Supermicro_unveils_new_EDSFF.jpg