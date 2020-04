Coronavirus, proroga al 13 aprile per distacchi luce, gas e acqua 

Prorogato fino al 13 aprile 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo. Lo ha deciso Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente coerentemente con l’ultimo provvedimento del governo (Dpcm 1 aprile 2020) che ha prolungato la validità delle misure restrittive per l’emergenza Covid-19.